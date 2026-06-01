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缺顆牙不補齊 小心壞掉一整排

2026/06/01 05:30
缺顆牙不補齊 小心壞掉一整排

▲一旦發生缺牙，及早尋求牙醫師評估相當重要，避免「少一顆牙，壞一整排」的情形。 （照片提供／彰化基督教醫院）

文／王郁岑

人一生只有兩副自然牙，先是乳牙，接著在成長過程中被恆牙取代。恆牙一旦因蛀牙、外力撞擊、咬裂或牙周病而嚴重受損甚至脫落，就無法再自然長回來，形成永久缺牙。許多人以為少一顆牙影響不大，但若缺牙長期不處理，問題往往會接踵而來。

增加蛀牙、牙周病風險

牙齒本來就有往空缺移動的傾向，當出現缺牙時，旁邊的牙齒會慢慢向空位傾倒，造成齒縫變大、排列不整齊，清潔變得困難，蛀牙與牙周病的風險也隨之增加。同時，原本與缺牙咬合的對咬牙，可能會向下或向上生長，導致牙齒變長，不僅影響咬合，也進一步加重清潔不易的問題。這樣的連鎖反應，往往讓原本健康的牙齒一顆顆出狀況，等到多年後才想補救，治療難度與時間都大幅增加。

及早尋求牙醫評估治療

因此，一旦發生缺牙，及早尋求牙醫師評估相當重要，避免「少一顆牙，壞一整排」的情形。針對缺牙，目前常見的重建方式大致可分為固定式與活動式兩類。固定式假牙會固定在口中，無法自行取下；活動式假牙則需要在飯後取下清潔，晚上浸泡於清潔液中。

固定式假牙包含牙橋與植牙。牙橋通常不需要手術，治療時間較短，但需修磨缺牙前後的牙齒作為支撐，且若缺牙範圍過大或後方沒有支撐牙齒，便不適合使用；植牙則不需修磨其他牙齒，只針對缺牙區進行治療，但需進行手術，若齒槽骨不足，還可能需要補骨，整體療程較長。

活動式假牙適用範圍較廣，不需手術，對自然牙的修磨也較少，但配戴初期異物感較明顯，適應時間較長，咬合力也較固定式假牙弱。

無論選擇哪一種方式，都應由牙醫師依口腔狀況評估，才能找到最合適、也最長久的解決方案。

（作者為彰化基督教醫院牙科部主治醫師）

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