限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
缺顆牙不補齊 小心壞掉一整排
文／王郁岑
人一生只有兩副自然牙，先是乳牙，接著在成長過程中被恆牙取代。恆牙一旦因蛀牙、外力撞擊、咬裂或牙周病而嚴重受損甚至脫落，就無法再自然長回來，形成永久缺牙。許多人以為少一顆牙影響不大，但若缺牙長期不處理，問題往往會接踵而來。
增加蛀牙、牙周病風險
牙齒本來就有往空缺移動的傾向，當出現缺牙時，旁邊的牙齒會慢慢向空位傾倒，造成齒縫變大、排列不整齊，清潔變得困難，蛀牙與牙周病的風險也隨之增加。同時，原本與缺牙咬合的對咬牙，可能會向下或向上生長，導致牙齒變長，不僅影響咬合，也進一步加重清潔不易的問題。這樣的連鎖反應，往往讓原本健康的牙齒一顆顆出狀況，等到多年後才想補救，治療難度與時間都大幅增加。
請繼續往下閱讀...
及早尋求牙醫評估治療
因此，一旦發生缺牙，及早尋求牙醫師評估相當重要，避免「少一顆牙，壞一整排」的情形。針對缺牙，目前常見的重建方式大致可分為固定式與活動式兩類。固定式假牙會固定在口中，無法自行取下；活動式假牙則需要在飯後取下清潔，晚上浸泡於清潔液中。
固定式假牙包含牙橋與植牙。牙橋通常不需要手術，治療時間較短，但需修磨缺牙前後的牙齒作為支撐，且若缺牙範圍過大或後方沒有支撐牙齒，便不適合使用；植牙則不需修磨其他牙齒，只針對缺牙區進行治療，但需進行手術，若齒槽骨不足，還可能需要補骨，整體療程較長。
活動式假牙適用範圍較廣，不需手術，對自然牙的修磨也較少，但配戴初期異物感較明顯，適應時間較長，咬合力也較固定式假牙弱。
無論選擇哪一種方式，都應由牙醫師依口腔狀況評估，才能找到最合適、也最長久的解決方案。
（作者為彰化基督教醫院牙科部主治醫師）
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞