自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

中藥茶飲、按摩穴位 平心靜氣度過更年期

2026/06/01 05:30
中藥茶飲、按摩穴位 平心靜氣度過更年期

▲更年期民眾可飲用甘麥大棗桂圓飲舒緩症狀。（照片提供／鍾靜君）

文／鍾靜君

中藥茶飲、按摩穴位 平心靜氣度過更年期

▲鍾靜君醫師為民眾把脈。（照片提供／鍾靜君）

台灣女性更年期平均約45至55歲報到，此時身體像壞掉的散熱系統，燥熱難耐、汗流浹背、情緒陰晴不定，正是「陰虛火旺」失衡的訊號，不適症狀可能持續數月至數年。這是身體「腎氣」不再優先將能量分配給排卵與受孕，轉而支撐基本生命代謝的「腎氣交接」過程。

中藥茶飲、按摩穴位 平心靜氣度過更年期

▲神門穴。（照片提供／鍾靜君）

腎氣交接常見「腎陰不足」，即體內滋潤冷卻的「水」壓不住「火」，引發心煩、手腳心發熱、夜間盜汗等熱潮紅症狀。荷爾蒙波動亦造成「肝氣鬱結」，使人胸悶、偏頭痛、易怒；夜間則因「心腎不交」也就是心火旺，而腎水滅火系統卻沒水，腦袋像空鍋子乾燒，自然就失眠了。

中藥茶飲、按摩穴位 平心靜氣度過更年期

▲內關穴。（照片提供／鍾靜君）

多攝取黃豆類製品、規律運動

中藥茶飲、按摩穴位 平心靜氣度過更年期

▲合谷穴。（照片提供／鍾靜君）

平日可多攝取黃豆類製品，並養成每週150分鐘、強度中等以上的規律運動，促進大腦多巴胺分泌，舒緩情緒起伏。當症狀造成生活困擾，可尋求中醫師諮詢，以下提供日常保健法，有助緩解更年期症狀：

◎甘麥大棗桂圓飲

以800c.c.冷水加入淮小麥30克、紅棗6顆、生甘草6克、龍眼肉5個，煎煮30分鐘，約剩500c.c.，濾渣飲用，每週2至3次。請注意，若火氣大、易腹脹者，可將龍眼肉與紅棗用量各減半，避免過於上火或滋膩造成不適。

◎穴位按摩：每日各按摩3至5分鐘，可改善睡眠與情緒。

●神門穴：手腕橫紋靠小拇指側、豆狀骨旁凹陷處。

●內關穴：手腕橫紋往手臂方向3指寬處。

●合谷穴：手掌虎口偏食指凹陷處，壓下會有痠脹感。

更年期並非女性專屬，男性同樣會經歷，因缺乏女性停經的明顯指標，容易被忽略或誤認為工作壓力所致，同樣可飲用甘麥大棗桂圓飲並搭配上述穴道按摩，養心安神、疏肝理氣。

中醫調理 協助生活更自在

更年期是身體自然轉化的階段，並非疾病，中醫調理的目標不是「逆齡」，而是協助生活更自在、更有品質。

（作者為台中榮總傳統醫學部醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中