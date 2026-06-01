中藥茶飲、按摩穴位 平心靜氣度過更年期

▲更年期民眾可飲用甘麥大棗桂圓飲舒緩症狀。（照片提供／鍾靜君）

文／鍾靜君

▲鍾靜君醫師為民眾把脈。（照片提供／鍾靜君）

台灣女性更年期平均約45至55歲報到，此時身體像壞掉的散熱系統，燥熱難耐、汗流浹背、情緒陰晴不定，正是「陰虛火旺」失衡的訊號，不適症狀可能持續數月至數年。這是身體「腎氣」不再優先將能量分配給排卵與受孕，轉而支撐基本生命代謝的「腎氣交接」過程。

▲神門穴。（照片提供／鍾靜君）

腎氣交接常見「腎陰不足」，即體內滋潤冷卻的「水」壓不住「火」，引發心煩、手腳心發熱、夜間盜汗等熱潮紅症狀。荷爾蒙波動亦造成「肝氣鬱結」，使人胸悶、偏頭痛、易怒；夜間則因「心腎不交」也就是心火旺，而腎水滅火系統卻沒水，腦袋像空鍋子乾燒，自然就失眠了。

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▲內關穴。（照片提供／鍾靜君）

多攝取黃豆類製品、規律運動

▲合谷穴。（照片提供／鍾靜君）

平日可多攝取黃豆類製品，並養成每週150分鐘、強度中等以上的規律運動，促進大腦多巴胺分泌，舒緩情緒起伏。當症狀造成生活困擾，可尋求中醫師諮詢，以下提供日常保健法，有助緩解更年期症狀：

◎甘麥大棗桂圓飲

以800c.c.冷水加入淮小麥30克、紅棗6顆、生甘草6克、龍眼肉5個，煎煮30分鐘，約剩500c.c.，濾渣飲用，每週2至3次。請注意，若火氣大、易腹脹者，可將龍眼肉與紅棗用量各減半，避免過於上火或滋膩造成不適。

◎穴位按摩：每日各按摩3至5分鐘，可改善睡眠與情緒。

●神門穴：手腕橫紋靠小拇指側、豆狀骨旁凹陷處。

●內關穴：手腕橫紋往手臂方向3指寬處。

●合谷穴：手掌虎口偏食指凹陷處，壓下會有痠脹感。

更年期並非女性專屬，男性同樣會經歷，因缺乏女性停經的明顯指標，容易被忽略或誤認為工作壓力所致，同樣可飲用甘麥大棗桂圓飲並搭配上述穴道按摩，養心安神、疏肝理氣。

中醫調理 協助生活更自在

更年期是身體自然轉化的階段，並非疾病，中醫調理的目標不是「逆齡」，而是協助生活更自在、更有品質。

（作者為台中榮總傳統醫學部醫師）

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