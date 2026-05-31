痛風吃藥吃不好 原來是蜂窩性組織炎

▲腳背腫痛當成痛風，治療1週差點釀成大禍，原來是蜂窩性組織炎。（照片提供／王舒民）

文／王舒民

60歲陳先生右腳足背腫痛，因之前有痛風病史，於是自行購買止痛藥服用；原本預期2-3天就會改善的情況，居然1週後更加腫脹及疼痛。就診後，才發現這次是因為香港腳傷口併發蜂窩性組織炎，在投予抗生素後，腫脹及疼痛才漸漸改善。

香港腳傷口感染 紅腫熱痛擴散足背

臨床上，痛風及蜂窩性組織炎有時候確實需要做詳細的鑑別診斷！

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痛風是由尿酸代謝異常所導致的結晶沉積性關節炎。當體內尿酸生成過多或排泄過少時，血中尿酸濃度升高（高尿酸血症），尿酸會以結晶形式沉積於關節、軟組織或腎臟。這些結晶被免疫系統視為異物，會誘發發炎反應導致關節紅、腫、熱、劇痛，常見於大腳趾第一蹠趾關節、足踝、膝蓋、手腕或手肘。

痛風一般好發於男性（男女比例約為9：1），而停經後婦女、肥胖者或家族病史者也常發生，另外，飲食高普林食物或飲酒也會增加痛風的機會。

反覆發作會造成慢性痛風石沉積與關節破壞。長期血中尿酸值過高甚至也會增加慢性腎臟病的風險。

至於蜂窩性組織炎是一種由細菌感染引起的皮膚與皮下組織急性發炎反應，常見致病菌為皮膚表皮菌種，如鏈球菌與金黃色葡萄球菌。當皮膚屏障受損（如傷口、裂傷、蚊蟲叮咬或香港腳破皮）時，細菌得以侵入真皮層與皮下組織並迅速繁殖。這時免疫系統隨即啟動，使組織出現紅、腫、熱、痛等典型發炎表現。

同時，發炎反應會吸引更多免疫細胞聚集，造成組織液滲出與水腫。若感染未被控制，細菌可能沿著筋膜間隙擴散，有時會有發燒及畏寒的症狀，甚至引發敗血症。糖尿病、免疫低下或循環不良患者更容易惡化。

蜂窩性組織炎屬於細菌感染性疾病，主要是病原體入侵引發的急性發炎；痛風則為代謝異常疾病，源自尿酸結晶引起的無菌性發炎。

痛風主要侵犯單一關節而且大多急性發作，治療以降尿酸與抗發炎藥物為主；蜂窩性組織炎有時會跨過原本關節往上或往下延伸，演變為整個區塊紅腫熱痛，治療以抗生素及早治療為主。

臨床上這兩種發炎有時難以區分，因此有狀況仍建議至醫療院所就醫，趕緊找出病因，以免錯失治療的最佳時機！

（作者為台中舒民診所院長）

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