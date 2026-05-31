中風後上肢痙攣 肌腱手術解放「握拳手」

▲「握拳手」不僅影響肢體功能，更會帶來疼痛、皮膚破損、衛生困難，甚至影響照護者的生活品質。（照片提供／林承弘）

文／林承弘

▲「握拳手」施行手指屈肌肌腱延長手術術後，功能及指甲外觀明顯改善。（照片提供／林承弘）

68歲的陳先生3年前腦中風後，右側肢體癱瘓，積極復健後，雖能靠輪椅代步，但右手始終緊握成拳、無法打開。掌心長期密閉潮濕，無法減壓，也無法清潔，反覆破皮演變成難以癒合的慢性潰瘍；指甲嵌入掌心造成嚴重變形，家人每天幫他清潔都十分費力，疼痛更讓他夜不成眠。

經轉介至整形外科評估後，醫療團隊為陳伯伯施行「手指屈肌肌腱延長手術」，也就是在前臂將過度緊繃的屈肌肌腱做階梯式切開延長，降低肌腱對手指的拉力，讓緊握的手指得以鬆開。

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術後兩個月，陳先生的手指可以主動伸展開來，掌心減壓透氣，慢性潰瘍順利癒合，指甲變形逐漸改善，疼痛幾乎完全緩解。家屬感動地說：「終於不用每天跟手指頭搏鬥了！」

「痙攣」是中風、腦性麻痺、脊髓損傷等中樞神經損傷後的常見後遺症。大腦對肌肉的抑制訊號中斷，導致肌肉不自主持續緊繃。

上肢最典型的表現便是肩膀內收內轉、手肘彎曲、手指緊握成拳、大拇指內縮，俗稱「握拳手」。中風後，約17%至38%的患者會出現明顯痙攣，不僅影響肢體功能，更帶來疼痛、皮膚破損與衛生困難。

治療講究循序漸進：先以復健為基礎，透過被動伸展、副木固定維持關節活動度；效果有限時，注射肉毒桿菌素暫時降低肌張力，但效果僅維持3至6個月，需定期施打；若痙攣已造成固定攣縮或藥物效果遞減，手術便是改善生活品質的關鍵選項，包括：肌腱延長、肌腱轉位、選擇性神經切斷術等，醫師會根據每位患者情形量身訂做計畫。

許多家屬誤以為「中風後的手就沒救了」。事實上，即使無法完全恢復自主動作，手術仍能顯著改善衛生、減輕疼痛、提升照護便利性。當神經狀況穩定（中風後至少6個月）且保守治療效果不佳時，建議轉介有經驗的整形外科醫師評估。

需復健科與整形外科整合治療

上肢痙攣的治療需要復健科與整形外科等多科團隊密切合作。如果您或家人在中風後，出現肩膀內收內轉、手肘彎曲、手指緊握成拳、大拇指內縮等上肢痙攣症狀，都可以尋求整形外科的協助與評估。及早介入不僅能減輕痛苦，也讓照護之路走得更輕鬆。

（作者為林口長庚醫院整形外科系系主任）

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