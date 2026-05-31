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熬夜「傷心」傷健康 補眠也沒用

2026/05/31 05:30
熬夜「傷心」傷健康 補眠也沒用

▲熬夜會打亂人體人生時鐘，讓心臟長時間處在過度工作狀態；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／郭志東

現代人生活忙碌，不少人習慣晚睡甚至熬夜追劇、加班，覺得只要隔天補眠就好。然而在心臟科門診中，常見患者因長期熬夜出現心悸、血壓不穩，甚至誘發心血管事件。熬夜對心臟的影響，並不只是「累」，而是牽涉多重生理機轉。

長期熬夜恐出現心悸、血壓不穩

首先，熬夜會打亂人體的生理時鐘。正常情況下，夜間是副交感神經主導、身體修復的時間；但當長時間清醒，交感神經持續活化，會讓心跳加快、血管收縮，血壓上升。若長期如此，等於讓心臟長時間處於「過度工作」狀態。

其次，睡眠不足會影響荷爾蒙與代謝調控。研究顯示，熬夜會增加壓力荷爾蒙（如皮質醇）分泌，並降低胰島素敏感性，容易導致血糖上升與脂肪堆積。這些變化都會加速動脈硬化，增加高血壓與冠狀動脈疾病的風險。

再者，熬夜與發炎反應上升密切相關。當身體長期處於睡眠不足狀態，體內發炎指標會上升，血管內皮功能受損，使血管彈性下降。這也是為什麼長期熬夜的人，較容易出現血壓升高或心血管疾病。

對部分人而言，熬夜還可能誘發心律不整。尤其是本身有心悸、心房顫動或壓力較大的族群，熬夜、咖啡因與情緒波動常同時出現，可能讓心跳變得不規則，甚至出現明顯不適。

值得注意的是，很多人認為「假日補眠」可以彌補平日熬夜的影響，但目前研究顯示，這種補償效果有限，無法完全抵銷長期睡眠不足對心血管的傷害。

規律作息 心臟需規律休息與節奏

那麼，如何降低熬夜對心臟的影響？建議盡量維持規律作息，每天固定時間入睡與起床；成人建議每晚睡眠6-8小時。若因工作不得不晚睡，應避免連續多日熬夜，並減少夜間高油、高糖飲食與過量咖啡因。同時，白天可透過規律運動幫助調整自律神經，有助於改善睡眠品質。

對於已有高血壓、心臟病或代謝疾病的患者，更應重視睡眠狀況。若長期出現失眠、白天嗜睡或心悸等情形，建議與醫師討論，必要時進一步評估是否有睡眠障礙。

心臟需要規律的休息與節奏，長期打亂作息，等同於慢性增加負擔。與其事後補救，不如從今天開始，讓身體回到該有的節律。

（作者為國泰綜合醫院心血管中心主治醫師）

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