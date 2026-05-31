5撇步改善孕期體味 恢復女人味

▲懷孕期間因荷爾蒙變化、代謝速度提升及汗腺分泌增加，以致孕媽咪容易流汗，甚至出現腋下異味加重、頭皮出油、口氣改變等情況；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

▲孕媽咪可多攝取蔬菜、水分及清淡飲食，減少刺激性飲食；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

懷孕期間除了孕吐、水腫、睡眠品質變差等常見不適外，不少孕媽咪也發現自己比平常更容易流汗，甚至出現腋下異味加重、頭皮出油、口氣改變等情況。中醫師指出，孕期體味變重其實相當常見，主要與荷爾蒙變化、代謝速度提升及汗腺分泌增加有關。若想改善異味問題，與其依賴香水或芳香產品掩蓋，不如從生活習慣及飲食調整著手。

受荷爾蒙變化、代謝提升及汗腺影響

睿鳴堂中醫診所中醫師周宗翰表示，懷孕期間雌激素與黃體素變化明顯，身體循環、血流量及基礎代謝率都會提高，因此汗腺與皮脂分泌增加，孕婦自然較容易流汗。尤其進入夏季或孕中後期，腋下、乳房下方、腹部皺褶及私密處等部位容易悶熱潮濕，進而產生異味。

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此外，部分孕婦因孕吐、胃食道逆流或消化功能改變，也可能出現口氣較重、胃氣上逆等問題。若再加上睡眠不足或壓力大，內分泌及代謝受到影響，體味往往會更加明顯。

周宗翰指出，從中醫觀點來看，孕期氣血運行改變，容易形成「濕熱內蘊」或「脾胃失調」體質。當體內水分代謝不佳、濕氣累積時，可能出現容易流汗、體味變重、皮膚悶癢、口苦口乾等情形；若屬陰虛內熱體質，也可能出現燥熱及夜間盜汗等問題。

若想改善孕期體味問題，周宗翰建議可從5個方向著手。

維持皮膚乾爽補足水分 減少刺激性飲食

●維持皮膚乾爽：流汗後儘快更換衣物，選擇透氣、吸汗的棉質衣物，尤其夏季避免長時間穿著悶熱材質。洗澡後可將腋下、乳房下方及腹部皺褶處擦乾，降低細菌滋生機會。

●飲食避免過度辛辣、油炸與高糖分：辛辣食物、炸物、甜食過量，可能使體內濕熱增加，汗味與口氣也容易加重。建議多攝取蔬菜、水分及清淡飲食，減少刺激性飲食。

●補充足夠水分：飲水不足時，代謝廢物排除效率下降，汗液與尿液氣味可能較濃。孕婦仍需依照個人體況補充水分，但若有妊娠高血壓、水腫問題，建議與醫師討論飲水量。

●改善腸胃功能與睡眠品質：中醫認為「脾胃為後天之本」，消化功能不佳與濕氣堆積，可能間接影響體味。規律睡眠與正常排便，也有助於身體代謝。

●慎選天然香氛與精油產品：不少孕婦會改用天然精油、香氛產品，但周宗翰提醒，「天然」不代表孕期一定安全。部分精油具有刺激性或可能影響子宮收縮，孕期使用前仍應詢問專業醫療人員，避免自行大量使用。

周宗翰提醒，若異味突然明顯增加，且合併私密處分泌物異常、搔癢、發燒、異常口渴或血糖異常等情況，應盡速就醫檢查，排除感染、妊娠糖尿病等健康問題。

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