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破鑼嗓、喝水都會嗆咳 醫：聲帶萎縮警訊

2026/05/30 05:30
破鑼嗓、喝水都會嗆咳 醫：聲帶萎縮警訊

▲經聲帶注射玻尿酸治療，聲帶變寬厚，講話不再漏音。（阮綜合醫院提供）

記者許麗娟／高雄報導

破鑼嗓、喝水都會嗆咳 醫：聲帶萎縮警訊

▲林宏儒醫師建議，聲音沙啞持續2週以上，就應就醫檢查。 （阮綜合醫院提供）

51歲趙老師因長期講課，近一年來出現聲音沙啞、說話費力且帶有氣音；53歲張姓機械維修廠班長因工作環境吵雜，經常大聲說話，近半年聲音粗啞，甚至喝水、吃東西也容易嗆咳。兩人就醫後，皆被診斷為聲帶萎縮。

破鑼嗓、喝水都會嗆咳 醫：聲帶萎縮警訊

▲女老師長期講課導致聲帶萎縮，出現沙啞聲和氣音，講話費力。 （阮綜合醫院提供）

高雄阮綜合醫院耳鼻喉科主任林宏儒表示，聲帶萎縮是指聲帶變薄、彈性退化，導致發聲時兩側聲帶無法完全閉合，造成空氣漏出，因此會出現沙啞、氣音、說話吃力、容易疲倦等情況，嚴重時甚至可能因吞嚥嗆咳，引發吸入性肺炎。

林宏儒指出，除了老化，長期過度用嗓、發聲方式不當，或長時間少開口說話，都可能導致聲帶萎縮；胃食道逆流、抽菸、喝酒也會刺激聲帶造成損傷。此外，中風、插管或手術傷及喉返神經，也可能引發聲帶麻痺與萎縮。若聲音沙啞超過2週，建議盡速就醫檢查。

聲帶注射玻尿酸治療 重現「聲」機

治療方式包括：語言治療、聲帶注射術及甲狀軟骨成型術。其中，聲帶注射術可透過內視鏡微創注射玻尿酸或自體脂肪，增加聲帶厚度與閉合功能。兩名患者接受「聲帶注射玻尿酸」及嗓音復健後，聲音均明顯改善。

林宏儒進一步說明，玻尿酸注射採門診局部麻醉、恢復快，效果約可維持6個月至1年，費用約1萬至2萬元；自體脂肪則需負擔抽脂相關醫材與麻醉費用不等。建議平時應避免長時間、大聲說話及過度清喉嚨，多補充水分、少菸酒與刺激性食物，並避免睡前3小時進食，以減少胃酸逆流對聲帶的刺激。

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