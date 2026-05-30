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孕期生理變化大 孕媽咪護眼5大重點

2026/05/30 05:30
孕期生理變化大 孕媽咪護眼5大重點

▲孕婦生理變化大，也要小心呵護眼睛健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／林純如）

文／林純如

孕期生理變化大 孕媽咪護眼5大重點

▲女性若懷孕期間治療眼疾，應與眼科醫師與相關專科醫師共同合作，確保母體與胎兒安全；圖為情境照，圖中患者與本文無關。 （照片提供／林純如）

懷孕期間，女性身體會因荷爾蒙與血液循環改變，產生許多生理變化，眼睛同樣會受到影響。若孕婦本身已有眼疾，或在懷孕過程中出現全身性疾病，適當的眼科評估與治療，對於母體與胎兒的安全都相當重要。

◎準媽媽懷孕期間應特別注意的5個護眼重點

●青光眼孕婦的眼藥水選擇需特別謹慎

患有青光眼的孕婦，在懷孕期間仍須控制眼壓，以避免視神經受損。

用藥時應優先選擇對胎兒相對安全的眼藥水，例如屬於懷孕用藥類B的藥物；點藥後，若能壓迫眼頭的鼻淚管開口，與閉眼約5分鐘，可有效降低藥物進入全身循環的吸收量，所有藥物調整都應與眼科醫師充分討論，切勿自行停藥，以免造成不可逆的視力傷害。

青光眼、高度近視 應回診眼科討論

●有視網膜剝離病史或高度近視的孕婦，應定期接受眼底檢查

曾發生過視網膜剝離，或為高度近視且已有視網膜周邊退化的孕婦，在懷孕期間，仍建議定期追蹤視網膜狀況。

至於散瞳眼底檢查所使用的眼藥水，對孕婦整體安全影響極低。根據目前研究，即使曾接受視網膜剝離手術，多數孕婦仍可選擇自然產，並不需要因眼睛因素而特別安排剖腹產。

高血壓、糖尿病孕婦 慎防黃斑部水腫

●合併葡萄膜炎或自體免疫疾病的孕婦，用藥需審慎評估

對於患有葡萄膜炎或自體免疫疾病的孕婦，治療原則為選擇對胎兒影響最小的藥物，以維持疾病穩定。

部分抗腫瘤壞死因子類藥物，在適當評估下，可將畸胎風險降至最低。

治療過程中，應由眼科醫師與相關專科醫師共同合作，確保母體與胎兒安全。

●懷孕期間應減少或暫停配戴隱形眼鏡

懷孕期間因荷爾蒙變化，角膜弧度可能改變，淚液分泌減少，容易出現乾眼與不適，若未謹慎使用隱形眼鏡，細菌感染風險會增加，嚴重時可能導致角膜潰瘍，建議孕期以配戴有框眼鏡為主。如仍需配戴隱形眼鏡，應縮短配戴時間，並加強清潔與保養。

●合併子癇前症、高血壓或糖尿病的孕婦，需特別注意視力變化

懷孕期間若出現子癇前症、妊娠高血壓或妊娠糖尿病，可能會造成黃斑部水腫或視神經水腫，導致視力下降。

若孕婦出現視力模糊、影像變形或視野缺損，應盡早接受眼科檢查。必要時，可考慮眼內注射藥物，以控制黃斑部水腫。但治療時，必須選擇對胎兒相對安全的藥物，經充分評估風險與效益後進行，以保障母嬰安全。

（作者為亞洲大學附屬醫院眼科醫學中心副主任、中醫大附醫眼科醫學中心主任醫師）

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