醫：全台435萬熟男 潛在夜尿症患者

▲半夜頻尿不只是老化，醫師提醒恐是夜間多尿症警訊；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

台灣40歲以上男性每3人就有2人有夜尿困擾，醫師提醒，若每晚起床解尿2次以上，且夜尿量超過全天1/3，可能是夜間多尿症。長期夜尿不只影響睡眠與性功能，也可能增加跌倒、骨折與代謝惡化風險，建議及早至泌尿科檢查。

每晚起床解尿2次 就算異常

台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍表示，一晚起床如廁2次以上，就屬於夜尿症；若夜間尿量超過全天尿量1/3，則可能是夜間多尿症。

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台灣尿失禁防治協會秘書長林友翔則指出，正常情況下，人體夜間睡眠時抗利尿激素會增加，以減少夜間尿量，但部分患者因抗利尿激素分泌不足，導致腎臟無法有效濃縮尿液，進而出現夜尿頻繁問題。

根據醫學會與協會公布的「台灣男性夜晚『泌』辛大調查」發現，40歲以上男性每3人就有2人有夜尿困擾，但高達74%從未就醫，推估全台約有435萬名潛在夜尿症患者。

調查顯示，超過半數男性忍耐夜尿長達2年，44%起床後仍感到疲累，41%認為性功能受到影響，甚至影響伴侶關係，另有近3成容易情緒低落。

1名約50歲男性上班族，原本每晚起床尿尿2次，後來逐漸惡化到4次，不僅白天精神不濟，還因頻繁起身吵醒太太，最後夫妻甚至分房睡。經醫師診斷為「夜間多尿症」，透過調整飲水習慣、減少咖啡因與酒精攝取，並搭配補充抗利尿激素藥物後，夜尿次數成功降至2次，夫妻也重新恢復同床睡眠。

台灣尿失禁防治協會理事長蒙恩提醒，夜尿不只影響睡眠品質，更可能增加跌倒、骨折與代謝惡化風險，中高齡族群尤其不能輕忽。

林友翔也推廣「夜尿23醫」口訣，若夜間起床解尿2次以上，且夜尿量超過全天1/3、約等於700ml寶特瓶容量，就應儘速至泌尿科檢查。

他強調，夜尿與夜間多尿症並非老化必然結果，只要及早介入，多數患者都能有效改善睡眠與生活品質。

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