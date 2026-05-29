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抗癌成功現身說法 莊人祥籲癌友：盡快治療 配合醫囑

2026/05/29 05:30
抗癌成功現身說法 莊人祥籲癌友：盡快治療 配合醫囑

▲癌症希望基金會昨天舉辦「彩繪希望」頒獎典禮，衛福部常務次長莊人祥（前排左4）出席。（記者羅碧攝）

記者羅碧／台北報導

抗癌成功現身說法 莊人祥籲癌友：盡快治療 配合醫囑

▲「在孤單的夜裡，等待第一束光」，獲得第11屆彩繪希望癌症病友組第1名。 （癌症希望基金會提供）

癌症希望基金會昨日舉辦第11屆「彩繪希望」頒獎典禮，從215件投稿作品中評選出31件得獎作品。衛福部常務次長莊人祥出席時透露，2年前確診胃癌時已是末期，但因及時接受治療，目前癌細胞已消失，並鼓勵癌友，面對疾病雖然一定會經歷「否認期」，仍應盡快接受治療、配合醫囑，一起對抗癌症。

癌友畫展 訴說孤獨與陪伴力量

莊人祥表示，政府近年持續推動癌症防治政策，賴清德總統提出「癌症防治三箭」，希望降低癌症發生率與死亡率。台灣癌症5年存活率在20年間已從51%提升至62%，希望癌友們都要記得「你不是只有一個人」，我們會一起讓所有的、每一個癌友的家庭，都能夠看見希望。

癌症希望基金會董事靳秀麗指出，很多癌友真正最難面對的，其實不是身體不適，而是「不知道該怎麼跟別人說自己的感受」。她說，癌後人生不一定是回到原本的自己，而是重新學習與疾病、與生活相處。

本屆得獎作品中，35歲淋巴癌病友Ellen以「在孤單的夜裡，等待第一束光」獲癌症病友組第1名。她描述，自己在化療期間，經常在天亮前醒來，被黑夜與情緒包圍，但仍努力在低潮中等待希望。

乳癌病友Maggie則以「孤獨與希望」獲癌症病友組第2名。她過去在金融業擔任高階主管，確診乳癌後被迫停下原本快節奏生活，並在個管師鼓勵下，透過畫畫整理情緒。作品中的低垂向日葵、病床與點滴，象徵治療中的疲憊與脆弱，而窗外灑落的陽光與家人身影，則代表一路支撐她前進的力量。

癌症病友組第3名則由60歲Mamajune陳，以水彩作品「對望之間」獲得。她在作品介紹中提到，得知自己罹患癌症第3期時，內心充滿恐懼與不安，但伴侶始終陪伴身旁，也讓她重新找到相信生命的力量。

癌症希望基金會「看見希望，在途中，a Journey」特展，自即日起至5月31日，於華山1914文創園區中7B館展出。

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