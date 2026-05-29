晨勃變少 醫：持續1個月快檢查

▲醫師表示，勃起功能障礙與高血壓、糖尿病等慢性病息息相關。 （記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜／台北報導

▲晨勃變少不只是老化問題，醫師提醒可能與心血管疾病有關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

現代男性壓力大，容易陷入「越在意性表現、越焦慮」惡性循環。調查顯示，超過5成年輕男性擔心關鍵時刻失常，中年男性則更在意性生活品質。醫師指出，勃起功能障礙不只是心理問題，也與血管健康、代謝症候群有關，透過正確治療與生活調整，多數都能有效改善。

恐是高血壓、糖尿病前兆

台灣男性學暨性醫學醫學會理事長蔡維恭表示，現代男性長期處於高壓、高節奏生活，容易陷入「越在意表現、越容易焦慮」的惡性循環。醫學會針對全台200位25歲以上男性進行「台灣男子性生活真實心聲」調查，結果發現，55%的22至39歲Y／Z世代男性，希望關鍵時刻「不要失常」，但越在意表現，反而越容易受到壓力影響。

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調查也顯示，近4成年輕男性坦言，性生活常因工作、育兒或生活瑣事中斷，之後難以再次恢復勃起狀態，造成不小挫折感。至於40歲以上X世代男性，則更在意與伴侶的親密關係與性生活品質，超過5成擔心「勃起無法維持到性行為結束或伴侶高潮」。

透過醫師評估 選擇治療方式

醫學會秘書長張奕凱表示，晨勃其實是男性健康的重要觀察指標，若晨勃頻率、硬度明顯比過去減少，且持續約1個月以上，就建議盡快至泌尿科檢查。

他指出，晨勃減少常與高血壓、糖尿病、心臟病、睪固酮低下等問題有關，壓力過大、睡眠不足與熬夜，也都可能造成影響。

調查發現，高達45%男性不知道晨勃可作為性功能評估指標。張奕凱提醒，很多人誤以為勃起功能障礙只是「心理問題」或「年紀到了」，但其實背後往往與血管健康、代謝症候群密切相關，尤其肥胖、血糖過高、血脂異常等問題，都可能增加勃起功能障礙風險。

目前臨床治療以PDE5抑制劑口服藥物為主，可分為短效型與長效型。張奕凱說明，短效型藥物需事前規劃，且可能受高油脂飲食與酒精影響；長效型藥物藥效時間較長，較不受飲食與適量酒精干擾，也有研究顯示，約78%患者使用後可恢復晨勃反應。

他強調，PDE5抑制劑主要是促進血管放鬆、增加血流，不具成癮性，也不會讓人長時間維持勃起，仍需有性刺激才會產生生理反應。若有需求，應由醫師評估選擇適合的治療方式，切勿自行網購來路不明藥物，以免買到偽藥，甚至出現頭痛、噁心等副作用。

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