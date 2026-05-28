手麻視力模糊 「多發性硬化症」7症狀 持續24小時快就醫

▲多發性硬化症好發於20至40歲青壯年，女性風險更高；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

看電腦總是對不到焦、手腳反覆發麻，很多人以為只是太累、姿勢不良或眼睛疲勞，但醫師提醒，這些症狀也可能是多發性硬化症（MS）早期警訊。若視力模糊、肢體麻木或走路不穩等症狀持續超過24小時，就應盡快至神經內科檢查，以免錯過黃金治療期。

多發性硬化症是一種中樞神經系統慢性發炎疾病，自體免疫系統會錯誤攻擊神經髓鞘，導致神經訊號傳遞異常。

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好發於20至40歲青壯年 女性風險更高

台灣神經免疫醫學會理事長葉建宏表示，MS好發於20至40歲青壯年，女性罹病風險更是男性的2至3倍，但因症狀多變，常被誤認為眼疾、椎間盤突出或單純疲勞。

葉建宏指出，MS最可怕的是「神經悶燒」現象，患者外表可能只是短暫手麻，但中樞神經其實持續慢性發炎。若未及時治療，大腦萎縮速度可能是一般人的3至5倍，長期甚至可能導致失能、臥床，平均壽命也可能減少7至14年。

常被誤認眼疾、椎間盤突出或疲勞

為幫助民眾及早辨識，林口長庚神經內科教授張國軒提出「7大警訊＋24小時」概念，包括視力突然模糊或眼球轉動疼痛、異常麻木刺痛、肌肉無力僵硬、走路不穩、嚴重疲勞、腦霧及腸膀胱功能異常等，若症狀突然發生且超過24小時未改善，就應提高警覺。

張國軒表示，目前可透過腦部與脊髓MRI等工具協助診斷，且台灣已有針劑、口服藥物及標靶藥物等多元治療選擇。若能及早接受疾病調節藥物（DMTs）治療，可有效降低復發率，延緩神經損傷。

病友林小姐分享，自己最初只是腳麻、無法行走，以為是椎間盤突出，沒想到短短幾天內麻木感一路蔓延至胸口與頸部，最後才在神經內科確診MS。她坦言，確診初期曾十分害怕，但經積極治療後，目前病情已穩定，也順利重返職場。

她呼籲民眾，身體異常不要輕忽，及早就醫才能把握治療機會。

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