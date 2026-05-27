健檢紅字沒處理 拖成糖尿病還出現尿蛋白

▲若抽血檢查發現血糖偏高，開始積極控制，有助延緩惡化，且可降低死亡率：圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shtterstock）

記者羅碧／台北報導

40多歲男子健檢發現糖化血色素（HbA1c）達6.2%，已屬糖尿病前期，但因認為「還沒真的糖尿病」，加上擔心吃藥傷肝腎，未進一步追蹤。沒想到1年後因口渴、疲倦及體重異常下降再度就醫時，糖化血色素已升至12%，除血糖明顯失控外，腎功能也快速惡化，並出現蛋白尿。

初日診所新陳代謝暨減重專科醫師周建安表示，許多人面對健檢紅字時，常抱持「先少吃糖就好」、「還沒到糖尿病不用治療」的心態，甚至擔心服藥造成負擔，但真正傷害腎臟、血管與神經的，往往是長期未控制的高血糖。

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根據發表於《內分泌學前沿》（Frontiers in Endocrinology）的系統性回顧與統合分析，若能在糖尿病前期就開始積極介入與持續追蹤，在沒有心血管疾病病史族群中，全因死亡率（指在特定時間段內，某人群中，因任何原因導致的總死亡人數與該人群同期平均人口數的比率）可降低約17%，視網膜病變風險下降38%；若屬10年心血管風險超過10%的糖尿病前期族群，死亡率更可降低至21%。

早期穩定控糖 降低器官受損風險

周建安表示，這代表早期穩定控糖可能產生所謂「遺產效應」，也就是疾病初期控制得宜，有機會替身體留下長期保護效果，降低後續血管與器官受損風險。

他提醒，糖尿病前期不建議只靠自行減糖或極端減醣，較理想方式應透過醫師評估、飲食調整、體重管理及規律運動同步介入。尤其肥胖、腰圍過大、脂肪肝、久坐及有家族病史者，建議至少每3至6個月追蹤空腹血糖與糖化血色素；若糖化血色素達5.7至6.4%，就應及早處理。

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