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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

42歲人氣牙醫驟逝 醫揭「心梗年輕化」警訊

2026/05/27 05:30

▲鄭諭聰醫師提醒，心肌梗塞近年有年輕化趨勢，尤其40多歲患者平常幾乎沒有症狀，等到發病時往往已相當危急，甚至猝死。（記者蔡淑媛攝）

▲鄭諭聰醫師提醒，心肌梗塞近年有年輕化趨勢，尤其40多歲患者平常幾乎沒有症狀，等到發病時往往已相當危急，甚至猝死。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

台中42歲人氣牙醫張元瀚疑似心肌梗塞猝逝，引發外界關注，由於他今年4月才開心分享龍鳳胎出生滿100天喜訊，如今突然傳出噩耗，引發醫界與患者震驚不捨，對此，台中榮總心血管加護科主任鄭諭聰提醒，心肌梗塞近年有年輕化趨勢，尤其40多歲患者平常幾乎沒有症狀，等到發病時往往已相當危急，甚至猝死。

平常幾乎無症狀 發病時多已危急

鄭諭聰指出，心肌梗塞發生原因很多，好發於50、60歲族群，除了年齡與家族史，三高、抽菸、壓力、不健康飲食或缺乏運動等，都是高風險族群，現在年輕型心肌梗塞，因年輕人的耐受度高，沒有症狀，等到健檢或發病才發現，尤其有家族史、抽菸，會大幅增加風險；此外，若40歲以上且有三高問題，或體重過重（BMI超過27），都容易誘發，40多歲患者已經越來越常見，也遇過28歲消防員病例，多與長期熬夜、輪班、壓力大、抽菸及作息混亂有關。

▲台中知名牙醫張元瀚驚傳離世。（翻攝自粉絲頁）

▲台中知名牙醫張元瀚驚傳離世。（翻攝自粉絲頁）

張元瀚醫師傳出在睡夢中猝逝，鄭諭聰也提醒，許多心肌梗塞及中風，常發生在凌晨或睡夢中，這可能與作息不正常，導致自律神經混亂，睡眠時交感神經仍過度活化，使血管緊繃、血壓升高，血管痙攣導致斑塊破裂、脫落，誘發心肌梗塞。

鄭諭聰提醒，出現呼吸急促、冒冷汗、心悸、背痛，甚至不明原因頭暈或暈厥、持續性的疲倦或突然體力不支，都可能是心肌梗塞徵兆，應立即就醫，千萬不要諱疾忌醫，經服藥、改善生活習慣，能穩定及改善病情。

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