全球登革熱破百萬例 疾管署籲防蚊 落實「巡、倒、清、刷」

▲民眾外出時可穿著淺色長袖衣褲，並使用含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）成分的防蚊液；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

全球登革熱疫情升溫，今年累計病例已突破102萬例，台灣也已出現今年首例本土登革熱病例。疾管署提醒，隨著台灣進入梅雨季，加上近期高溫炎熱，病媒蚊孳生風險大增，民眾務必落實「巡、倒、清、刷」防蚊措施。

此外，國內今年也出現首例流行性腦脊髓膜炎死亡病例，醫師示警，若出現劇烈頭痛、頸部僵硬等症狀，應儘速就醫。

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▲疾管署副署長曾淑慧指出，登革熱病媒蚊喜歡棲息在草叢、灌木叢及室內陰暗角落，並會在積水容器中產卵，因此民眾一定要落實「巡、倒、清、刷」。（記者侯家瑜攝）

今年首例本土登革熱 高雄現蹤

國內上週新增今年首例本土登革熱病例，為高雄市1名60多歲男性，5月23日發病，感染登革病毒第一型。疫情中心副主任李佳琳表示，截至5月25日，國內今年累計64例登革熱確診病例，其中1例為本土病例，其餘63例均為境外移入，以印尼19例最多，其次為馬爾地夫14例及越南8例。全球方面，截至今年4月，已累計超過102萬例病例及300多人死亡，美洲疫情最為嚴重，巴西、玻利維亞病例數居高不下；亞洲鄰近國家如越南、馬來西亞、斯里蘭卡、孟加拉及東帝汶疫情也持續升溫。

疾管署副署長曾淑慧指出，登革熱病媒蚊喜歡棲息在草叢、灌木叢及室內陰暗角落，並會在積水容器中產卵，因此民眾一定要落實「巡、倒、清、刷」，包括巡查家中內外環境、倒除積水、清除廢棄容器，以及刷洗容器內壁去除蟲卵。像是盆栽底盤、輪胎、寶特瓶、帆布及鐵鋁罐，都可能成為病媒蚊孳生熱點。

她也提醒，民眾外出時可穿著淺色長袖衣褲，並使用含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）成分的防蚊液。若返國後出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、關節痛或紅疹等疑似症狀，應儘速就醫並主動告知旅遊史。

腦脊髓膜炎 台中婦發病隔日亡

另外，疾管署也公布今年首例流行性腦脊髓膜炎死亡病例。防疫醫師林詠青表示，中部1名60多歲女性本身有高血壓病史，5月7日出現發燒、嘔吐、腹瀉、頭暈及畏寒等症狀，隔天病況急轉直下，出現呼吸衰竭及發紺，雖經插管及心肺復甦術搶救，仍不幸死亡，檢驗確認感染B型腦膜炎雙球菌。

林詠青指出，流行性腦脊髓膜炎主要透過飛沫及鼻咽分泌物傳播，像是親吻、長時間共同生活或近距離接觸，都可能提高感染風險。典型症狀包括發燒、劇烈頭痛、頸部僵硬、噁心、嘔吐及出血性皮疹，嚴重時可能引發敗血症、腦膜炎甚至休克，致死率最高可達4成。

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