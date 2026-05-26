限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
勃起障礙當老化？ 醫：血管疾病警訊
記者劉婉君／台南報導
有些男性面對性功能下降，常視為是壓力造成或正常老化所致，有的人會選擇隱忍或自行進補。衛生福利部新營醫院泌尿科醫師張哲綱示警，臨床研究發現，勃起功能障礙（ED）通常會比心肌梗塞或腦中風提早3到5年出現，是少數能被病人主動察覺的血管疾病訊號，可能是攸關生命的警訊，千萬別輕忽。
張哲綱表示，男性陰莖動脈直徑僅約1至2毫米，比心臟與腦部血管更細，一旦發生動脈粥狀硬化，往往最先影響血流供應，「同樣的血管問題，在陰莖是勃起困難，在腦部就是中風。」
請繼續往下閱讀...
調整生活習慣 降低中風、心臟病風險
張哲綱指出，根據統計，50歲以上男性中，約有一半面臨不同程度的勃起功能障礙。臨床上常見患者因性功能問題求診，進一步檢查後才發現有血糖過高、血脂異常、血管彈性下降等情形，勃起功能出現障礙，代表血管疾病仍在早期階段，透過積極介入與生活型態調整，能改善性功能，更能降低中風與心臟病的風險。
張哲綱建議，守護血管健康，從生活做起，包括採行地中海飲食、規律有氧運動、戒菸、定期健康檢查，呼籲不要忽略勃起功能障礙背後潛藏的健康問題，應盡速就醫找出原因，及早發現，及早改善。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞