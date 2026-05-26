自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

置放「無導線心律調節器」 洗腎婦不再頭暈無力

2026/05/26 05:30
置放「無導線心律調節器」 洗腎婦不再頭暈無力

▲吳耿逸醫師提醒，若民眾經常出現頭暈、胸悶、心悸等症狀，有可能與心律異常有關，應儘早就醫釐清。 （記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

置放「無導線心律調節器」 洗腎婦不再頭暈無力

▲台中林姓婦人長期洗腎出現頭暈，確診是「病竇症候群」，心臟功能室主任吳耿逸（左3）在台中榮民總醫院主任謝育整（左4）指導下為她置放「無導線心律調節器」。（記者陳建志翻攝）

66歲林姓婦人長期洗腎，日前洗腎途中出現頭暈、心跳緩慢及全身無力等症狀，經轉介至心臟內科接受24小時心電圖檢查後，確診為「病竇症候群」導致心律不整，因曾罹患乳癌接受人工血管置入，無法接受傳統式心律調節器置放，醫師評估後建議接受健保給付的「無導線心律調節器」置放，讓她開心心跳又恢復正常。

無傷口感染風險 心跳恢復正常

這名患者長期洗腎，日前於洗腎過程中，間歇出現頭暈、心跳緩慢及全身無力等症狀，檢查後才確診是「病竇症候群」，因患者罹患乳癌又長期洗腎已超過10年，出現頭暈、心跳變慢等情形，讓家屬相當擔心。

國軍台中總醫院心臟功能室主任吳耿逸表示，這名患者除須接受洗腎治療，因罹患乳癌接受人工血管置入，以致於雙側鎖骨下靜脈無法接受傳統式心律調節器置放，因此建議可採用健保有給付的「無導線心律調節器」治療。

吳耿逸表示，近日在台中榮民總醫院心臟內科主任謝育整指導下，順利幫患者完成「無導線心律調節器」植入術，相較傳統心律調節器，該裝置植入後無表面傷口，能減少傷口照護負擔，且有效降低感染風險並提升患者舒適度。

吳耿逸表示，術後特別向家屬詳細說明手術流程及後續照護重點，家屬見媽媽術後狀況穩定，不再因心跳過慢而感到不安，讓家人放心許多。

吳耿逸提醒，若民眾經常出現頭暈、胸悶、心悸等症狀，不一定是單純體力下降或一般心臟疾病問題，也有可能與心律異常有關。若症狀反覆發生或加劇，應儘早就醫，由專業醫師進一步評估與診治，以免延誤病情。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中