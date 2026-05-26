自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

夜尿頻繁… 確診攝護腺癌 無創「海扶刀」治療 恢復良好

2026/05/26 05:30
夜尿頻繁… 確診攝護腺癌 無創「海扶刀」治療 恢復良好

▲豐原醫院泌尿科主任林德祺表示，海扶刀手術具有「無傷口」、「精準保功能」及「快速恢復」三大優勢。 （豐原醫院提供）

記者歐素美／台中報導

夜尿頻繁… 確診攝護腺癌 無創「海扶刀」治療 恢復良好

▲江男飽受夜尿頻繁之苦，檢查才知罹患攝護腺癌。（豐原醫院提供）

71歲江姓男子長年飽受夜尿頻繁、排尿不順與尿後滴瀝困擾，原以為年紀增長導致攝護腺肥大，近日症狀加劇到泌尿科就醫檢查，發現攝護腺特異抗原（PSA）高達12.4（正常小於4），透過攝護腺MRI與切片檢查，確認為第2期攝護腺癌，選擇無傷口的「海扶刀」手術治療，術後住院2天即返家，恢復良好。

衛生福利部豐原醫院泌尿科主任林德祺提醒，攝護腺癌早期沒有明顯症狀，容易與攝護腺肥大混淆，當腫瘤壓迫尿道時，可能出現尿急、尿流變細、排尿不乾淨與夜尿增加，以及血尿、排尿疼痛或精液帶血，甚至轉移至骨骼，引發背痛或骨折。

醫︰逾50歲應定期篩檢

根據統計，攝護腺癌第1、2期5年存活率接近100%，第3期約95%至100%，但第4期轉移後約30%至32%，建議50歲以上男性或高風險族群應定期接受PSA抽血與直腸指診，並透過均衡飲食，如攝取茄紅素與十字花科蔬菜、減少高脂飲食、規律運動與體重控制，降低罹癌風險。

林德祺表示，「海扶刀」手術健保有給付，但醫療衛材須自費，是利用類似「放大鏡聚光」原理，將高能量超音波精準聚焦於腫瘤，在數秒內產生約65℃至85℃高溫，使癌細胞凝固性壞死，如同將腫瘤「煮熟」，最大優勢在於定位精準，可避開控制勃起的神經血管束與尿道括約肌，有助降低術後失能風險，相較傳統手術可能影響排尿與性功能，海扶刀屬無創治療，兼顧治療效果與生活品質。

江男出院後持續追蹤，顯示PSA從12.4大幅下降至0.6，不僅排尿狀況明顯改善，也成功保留性功能且無漏尿困擾。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中