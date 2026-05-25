熟女私密處乾癢、頻尿 更年期症候群作祟

▲更年期泌尿生殖症候群病患常會感到私密處乾、癢、灼熱，甚至隱隱作痛；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／林于巧

52歲林小姐近來身心備受折磨，起初只是私密處莫名乾癢，後來演變成頻尿，甚至排尿時伴隨刺痛感。就醫檢查被診斷為尿道感染，但反覆使用抗生素卻效果不彰，各項檢查也找不出確切原因，讓林小姐十分苦惱，甚至懷疑是不是心理作用引起。

經問診和檢查才發現症狀都是「更年期泌尿生殖症候群」引起，經正確治療後大幅改善，也重新找回生活品質。

請繼續往下閱讀...

35歲後雌激素開始大幅減少

女性在35歲以後，身體的「雌激素」會開始大幅減少，並在50歲前後進入更年期。很多人以為更年期只會失眠、頭痛、熱潮紅或情緒不穩，卻忽略雌激素對維持私密處功能至關重要。雌激素能維持尿道及陰道表皮組織的完整性，以及保持酸鹼平衡，並穩定膀胱的儲尿與排尿功能。

若將私密處比喻成一座花園，雌激素就像是土壤中充足的水分，而膀胱、尿道與陰道組織則是花園裡的花朵。當水分來源枯竭，原本應該強壯有彈性的組織，就會像花瓣般枯萎破損。

更值得注意的是，與其他可能隨時間緩解的更年期症狀不同，更年期泌尿生殖症候群會隨年齡增長而日益嚴重，甚至可能到80-90歲都還讓人困擾。

更年期泌尿生殖症候群病患常會感到私密處乾、癢、灼熱，甚至隱隱作痛，或是由於陰道組織不易潤滑，許多女性在行房時會感到疼痛，進而排斥性生活，導致親密關係亮起紅燈。

在泌尿系統方面，患者常面臨頻尿、尿急，半夜需起床如廁多次等困擾，且極易反覆發生膀胱尿道炎或陰道炎。此外，當患者在大笑、咳嗽或提重物時，可能出現漏尿現象，嚴重者甚至會合併骨盆腔器官脫垂。

低劑量雌激素軟膏有效緩解不適

當懷疑患有更年期泌尿生殖症候群時，醫師會先透過驗尿、超音波等檢查排除其他異常。目前常見的改善方式是使用局部低劑量雌激素軟膏，這類藥物副作用較少、癌症風險低，能有效緩解不適。若不習慣頻繁擦藥，也可以與醫師討論是否適合嘗試陰道雷射，透過熱能促進組織代謝與膠原蛋白新生，對改善乾澀或漏尿有輔助效果。

但須注意，雷射通常屬於自費項目，且每個人對熱能的反應與維持時間不同，建議先由專業醫師評估症狀與身體狀況，再決定最合適的治療組合。

（作者為同喬泌尿科診所醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法