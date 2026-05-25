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理想體重+飲食調整 改善體質助好孕

2026/05/25 05:30
理想體重+飲食調整 改善體質助好孕

▲地中海飲食有利於體重控制及減少胰島素阻抗，有助於受孕；示意圖。 （照片來源：shutterstock）

文／吳家瑜

想生卻生不出來，這可能與現代人生活壓力大、飲食型態改變及晚婚晚孕等有關聯，在備孕過程中不少人會問要怎麼吃才能改善體質呢？其實助孕飲食並非吃了某種神奇的食物就會受孕，而是調整飲食型態，減少發炎反應，進而增加受孕機會，如果您也在備孕，建議可以參考以下幾點：

地中海飲食有利體重控制

●維持理想體重

體重過輕的女性其受孕機會較一般女性低，而肥胖女性流產和胎兒不健康等風險較高，肥胖亦會影響男性睪固酮分泌及精子數量、活力等，因此備孕期間建議可先檢視自己的體重是否合乎標準。

●選擇地中海飲食

地中海飲食有利於體重控制及減少胰島素阻抗，有助於受孕。其原則為大量食用植物性食物，包含蔬菜、水果、全穀類、豆類及堅果種子，並以橄欖油為主要油脂來源，蛋白質優先選擇魚類、家禽及低脂乳品，同時減少精製糖及紅肉與加工肉之攝取。

●增加抗氧化食材選擇

酒精、含糖飲料及加工食品攝取過量會導致代謝異常、造成荷爾蒙失調。均衡飲食搭配適當運動很重要，其中蔬菜與水果富含抗氧化物質，如:漿果、綠色蔬菜，建議應增加攝取量，且應均衡補充而非選擇特定食材。

●維生素D與葉酸補充

血清維生素D濃度與生殖能力具關連性，建議平時可選擇鮭魚、鯖魚、秋刀魚、蛋黃及肝臟等富含維生素D的食物，若很少曬太陽亦可考慮直接服用補充劑。葉酸有助於胚胎神經系統的發育與活化，備孕期間可優先選擇葉酸含量高的深綠色葉菜、全榖雜糧及豆類等，建議每天補充2碗綠色蔬菜以達每日建議攝取量。

改變生活作息 搭配適度運動

助孕飲食並非短期見效，需要長期改變飲食型態，改變生活作息並且搭配適度運動，讓身體調整為最佳狀態，等待寶寶悄悄來報到。

（作者為衛生福利部桃園醫院營養科營養師）

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