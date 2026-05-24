標靶合併免疫療法 72歲治癒膀胱癌

▲陳先生（右）回診時，感謝石宏仁醫師，保住他的膀胱及生活品質。（員榮醫院提供）

記者陳冠備／彰化報導

72歲陳先生罹患晚期膀胱癌，原本被建議接受全膀胱切除手術，可是會影響往後生活品質，但他不放棄希望，自費接受新型標靶藥物合併免疫治療3個月，腫瘤縮小，再透過內視鏡手術清除病灶，至今追蹤近一年未見復發，他回診時開心表示，終於可以保住膀胱。

治療3個月後腫瘤縮小再刮除

員榮醫院泌尿科主任石宏仁表示，台灣每年約新增2500多名膀胱癌患者，其中部分患者確診時已屬晚期，腫瘤不僅侵犯膀胱肌肉層，甚至延伸至輸尿管、造成阻塞，並伴隨淋巴轉移，治療難度相當高。過去面對這類病患，主要依賴化療與全膀胱切除手術，術後再利用腸道重建人工膀胱，對排尿功能與生活品質影響不小。

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石宏仁指出，近一兩年治療已有突破性進展，經醫療團隊評估，陳先生適用新型標靶藥物EV（Enfortumab Vedotin）結合免疫治療，該藥物能精準辨識並攻擊癌細胞，相較傳統化療，副作用相對較低，藉此希望在保留器官的前提下，爭取控制病情。

保住膀胱 追蹤近一年未復發

石宏仁說，陳先生在接受治療後，短短3個月腫瘤即明顯縮小，之後再透過內視鏡手術進行腫瘤刮除，確認已無殘存癌細胞，定期追蹤一年均未見復發，原先轉移的淋巴結也完全消失。目前他仍持續接受免疫治療維持療效，生活也已回歸正常。

「這樣的治療成果在過去相當少見」，石宏仁表示，新型標靶結合免疫療法，是近一兩年發展的新型治療策略。臨床觀察顯示，整體有效率可望從傳統治療約3至4成提升至約8成，為部分患者帶來新的治療契機，也提供避免大範圍切除手術的可能性。

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