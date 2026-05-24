睡前滑手機 壓縮睡眠 大腦待機 健康危機

▲睡前滑手機不是放鬆！其實大腦還在加班，躺在床上滑更傷睡眠；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

不少人習慣睡前躺在床上滑手機，以為看看短影音、回訊息是在放鬆，但往往一回神已經半夜。醫師提醒，睡前長時間使用手機，不只是晚睡問題，更可能讓大腦無法真正休息，長期下來恐影響睡眠品質與自律神經調節，甚至出現心悸、胸悶、情緒焦躁與注意力下降等不適。

周伯翰身心醫學診所兼任醫師、精神專科醫師尤冠棠指出，人體的大腦與生理時鐘會依照光線調節運作。白天自然光中的藍光比例較高，有助維持清醒與專注；夜晚環境轉暗後，身體則會開始分泌褪黑激素，讓神經系統逐漸進入休息模式。

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螢幕藍光 恐抑制褪黑激素分泌

但現代人晚上長時間接觸手機、平板與電腦螢幕，等同讓大腦在夜間持續接收到「白天的光」。尤冠棠表示，手機螢幕中的短波藍光可能抑制褪黑激素分泌、延後生理時鐘，使大腦誤以為現在仍是白天，因此難以自然產生睡意。

除了光線影響，手機內容本身也會讓神經系統持續保持警覺。尤冠棠指出，近年睡眠研究特別重視「睡前認知喚醒（Cognitive Arousal）」現象，也就是大腦在睡前持續接收資訊、期待刺激與快速切換內容，導致無法順利進入休息狀態。

無論是短影音、社群通知、即時訊息或持續更新的資訊，都可能讓大腦維持在等待下一個內容的模式。很多人身體雖已躺下，但大腦其實仍在工作，從神經系統角度來看，更像是延長加班。

晚睡也讓睡眠變淺 反覆醒來

尤冠棠提醒，「上床後繼續滑手機」對睡眠破壞性更高，不只容易晚睡，也會讓睡眠變淺、反覆醒來。長期睡眠被壓縮後，自律神經較難恢復穩定，臨床上常見心悸、肩頸緊繃、腸胃不適與情緒焦躁等情況。

他建議，可從睡前30至60分鐘降低螢幕刺激、減少觀看短影音與社群內容、避免將手機帶上床開始，同時建立固定睡前儀式，幫助大腦接收休息訊號、提升睡眠品質。

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