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兒童異位性皮膚炎 醫：不治療真的長不高

2026/05/23 05:30
兒童異位性皮膚炎 醫：不治療真的長不高

▲異位性皮膚炎不只是皮膚癢、長疹子而已，若長期控制不佳，除了影響睡眠品質，也可能進一步衝擊孩子的身高發育、自信心、學習表現；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

春夏交替、天氣轉濕熱，加上花粉、塵蟎等過敏原增加，不少異位性皮膚炎患者容易反覆發作。醫師提醒，異位性皮膚炎不只是皮膚癢、長疹子，若長期控制不佳，不僅影響睡眠與日常生活，也可能進一步衝擊孩子的身高發育、自信心與學習表現。

國泰醫院皮膚科主治醫師羅陽表示，異位性皮膚炎屬慢性發炎性皮膚疾病，依國際常用診斷標準，需綜合評估皮膚搔癢、慢性反覆濕疹、典型皮疹分布，以及個人或家族過敏病史等條件。其中，「癢」是最具代表性的症狀。

85%患者5歲前發病

羅陽指出，超過50％異位性皮膚炎孩童會因搔癢影響睡眠，照顧者也常因孩子半夜反覆抓癢而跟著睡不好。長期睡眠不足除影響情緒與專注力，也可能增加家庭照顧壓力。

根據統計，全球約有10-20%兒童有異位性皮膚炎，且盛行率持續上升。由於患者常因流汗、濕熱刺激導致症狀惡化，不少孩子因此排斥運動，長期下來可能增加體重過重風險；若症狀嚴重，全身皮膚泛紅、反覆搔抓，也可能影響社交、自信與課業表現。

羅陽提醒，異位性皮膚炎與蕁麻疹並不相同。若疹子突然出現、很快消退，較可能是蕁麻疹；異膚則以慢性、反覆濕疹為主，即使服用抗組織胺，也未必能有效止癢。

中重度病童 身高低於第25百分位比例較高

此外，約85%患者在5歲前發病，但仍有少部分人在成年後才出現症狀，且成人型異位性皮膚炎往往較嚴重，需要更積極治療。研究也發現，中重度異位性皮膚炎孩童身高低於第25百分位比例較高，可能與慢性發炎及睡眠品質不佳有關。

治療方面，羅陽強調，日常保養比急性發作才處理更重要。建議每天洗澡後立即使用潤膚劑，幫助修復皮膚屏障，可優先選擇含神經醯胺（ceramide）或天然保濕因子的產品。近年也已有非類固醇外用藥、JAK抑制劑及生物製劑等新治療，能有效控制症狀、降低復發，呼籲病友不要放棄治療，及早介入，有助提升生活品質。

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