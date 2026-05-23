別只吃高蛋白質 營養師教「增肌減脂」黃金攻略

▲若想要增肌減脂，每週至少安排3次以上阻力運動，再搭配適量有氧運動；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 `（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

▲運動前、中、後不同階段的營養需求，適當補充蛋白質、電解質和水分等很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

近年健身與體態管理風氣盛行，不少人希望透過運動達到增肌減脂目標，因此高蛋白飲食也愈來愈熱門。不過，國泰醫院營養師林子恩提醒，增肌並不是運動後大量補充蛋白質就能達成，真正關鍵在於運動刺激、營養搭配與補充時機是否同步到位，若觀念錯誤，效果可能事倍功半。

林子恩表示，肌肉蛋白質合成並非只靠蛋白質攝取，而是受到多項因素影響。阻力運動提供肌肉生長所需刺激，是啟動合成的重要條件；蛋白質提供修復與生長材料；足量碳水化合物則可避免身體分解肌肉作為能量來源。此外，整體熱量攝取、營養補充時機及睡眠品質，也都會影響肌肉生成效率。

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碳水不足 反不利肌肉生長

不少減脂族刻意減少澱粉攝取，但林子恩指出，碳水攝取不足反而可能降低運動表現與恢復效率，不利肌肉生長。想兼顧減脂與增肌，應建立完整飲食策略，而非將蛋白質視為唯一重點。

在運動安排上，運動大致可分為有氧與阻力運動。有氧運動如游泳、健走、騎單車，可提升心肺功能；阻力運動如重量訓練、彈力帶訓練，則有助刺激肌肉生長、提升基礎代謝。

林子恩建議，以增肌減脂為目標者，每週至少安排3次以上阻力運動，並搭配有氧運動，依個人體能調整比例，且強度至少達中等以上，才能有效促進肌肉生長。

把握運動前後黃金補充時機

運動前30至60分鐘，可補充30至50公克碳水化合物及5至10公克蛋白質，例如香蕉搭配無糖豆漿；若運動超過45分鐘，可補充醣類與含電解質飲品，避免低血糖與電解質流失。

研究顯示，運動後30分鐘內，每公斤體重補充醣類1.0至1.2公克，以及每公斤體重補充蛋白質0.25至0.3公克，有助提升肌肉蛋白質合成效率。以60公斤成人為例，可攝取60至72公克醣類與15至18公克蛋白質。

林子恩提醒，慢性病患者規劃運動與營養補充前，應先與醫師或營養師討論，依個人健康狀況調整。

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