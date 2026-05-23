全台最小案例 4歲童心衰竭 植入「無導線節律器」助新生

▲4歲鄧小弟弟在高雄長庚醫療團隊的通力合作下，成功完成無導線心臟節律器植入手術，為全台年紀最小案例。（記者許麗娟攝）

記者許麗娟／高雄報導

▲許瑛倫醫師說明鄧小弟弟的病情及治療過程。（高雄長庚提供）

高雄長庚醫院今年4月為4歲、體重20公斤的鄧小弟弟，由頸靜脈植入無導線心臟節律器，完成全台年紀最小案例，也為複雜性先天性心臟病童的治療開啟新的可能。

▲高雄長庚兒童心臟科、成人心臟科與心臟外科跨領域合作，為複雜性先天性心臟病童的治療開啟新的可能。（高雄長庚提供）

1個月大即接受心臟矯正手術

鄧小弟弟出生時，即被診斷為右心室雙出口的複雜性先天性心臟病，出生後1個月，即接受外科矯正手術，術後併發完全性房室傳導阻斷，需進一步接受心外膜心臟節律器植入手術以維持心律穩定，但隨著年齡成長及活動量變大，在2歲時曾發生節律器導線斷裂，今年4月又再出現。

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高雄長庚醫院指出，節律器功能喪失會導致心跳過慢，進而出現心衰竭症狀；醫療團隊考量鄧小弟弟已歷經多次外科手術，而且還在成長階段，以及兒童好動等因素，傳統接心外膜的導線可能有再次斷裂的風險，在心臟外科醫師張仁平的大力支持下，決定採用無導線節律器的創新治療策略。

心臟內科醫師陳煌中說明，成人無導線節律器多經由股靜脈植入，幼兒族群受限於血管條件，手術難度提升。鄧小弟弟的案例是醫療團隊在術前進行周密評估，並在心臟外科團隊支援下，最終順利植入。

體積僅膠囊藥物大小 降低感染與併發症風險

兒童心臟科醫師許瑛倫表示，兒童心臟節律器植入須考量心臟與血管大小，且孩童成長過程中導線容易被拉扯、甚至斷裂，因此經靜脈置放傳統節律器在幼童患者有不少限制。目前嬰幼兒患者多仍以外科手術方式放置心外膜節律器為主要治療選擇，但具感染風險，也可能因孩童生長或活動造成導線斷裂。

無導線節律器體積僅一顆膠囊藥物大小，傷口小、恢復期短，並大幅降低感染及導線相關併發症的風險。不過，許瑛倫亦表示，無導線節律器成人放置於左胸，兒童則需置放在右心室內，且兒童無健保給付，自費約需50萬元，因電池有年限，5至10年後仍要考慮更換電池的問題，至成年期後改置放於左胸，只要打開左胸傷口置換電池即可。

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