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一吃就跑廁所？ 中醫：小滿時節 濕困脾胃作祟

2026/05/22 05:30
一吃就跑廁所？ 中醫：小滿時節 濕困脾胃作祟

▲按摩足三里穴，有助改善消化功能；陰陵泉穴則可幫助排濕、改善水腫。 （馬光中醫提供）

記者侯家瑜／台北報導

一吃就跑廁所？ 中醫：小滿時節 濕困脾胃作祟

▲小滿時節濕氣加重，中醫提醒容易出現疲倦、腹瀉與食慾差等症狀；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock)

昨迎來二十四節氣中的「小滿」，代表氣候逐漸由春入夏，除了氣溫升高，降雨也開始增加，濕氣明顯變重。中醫師提醒，小滿時節最常見的問題就是「濕困脾胃」，容易讓人出現疲倦、腸胃不適、腹瀉與食慾差等症狀，若未及時調理，恐為夏季腸胃疾病埋下伏筆。

馬光中醫診所醫師莊博甯表示，小滿是二十四節氣中的第8個節氣，象徵萬物進入「將滿未滿」的狀態。從中醫角度來看，此時濕邪逐漸旺盛，容易影響脾胃運化功能，使濕氣堆積體內。

可自製四神薏仁茶 健脾補氣

臨床上，小滿前後常見症狀包括身體沉重、四肢無力、容易疲倦嗜睡、食慾下降、腹脹、大便黏滯不成形，甚至一天腹瀉多次；部分民眾也可能出現濕疹、皮膚搔癢加重等情況。

莊博甯指出，曾有1名上班族因長期壓力大、三餐不規律，小滿期間開始出現「一吃就跑廁所」症狀，大便偏軟且黏滯，一天超過3次。經中醫辨證屬於「脾虛夾濕」，透過健脾化濕藥物調理後，腸胃與排便狀況明顯改善。

他指出，小滿養生重點在於「健脾祛濕」。中醫認為「脾為後天之本」，負責運化水濕，一旦脾虛，濕氣就容易滯留體內，因此治療上多以健脾益氣、化濕醒脾及理氣調中為主，常見方藥包括參苓白朮散、香砂六君子湯等，並搭配藿香、佩蘭、厚朴等藥材。

除了藥物調理，莊博甯也推薦民眾可自製「四神薏仁茶」日常保養。材料包含茯苓10克、山藥10克、芡實10克、蓮子10克與薏仁15克，加1000毫升水小火熬煮30分鐘即可飲用，有助健脾補氣、利濕止瀉。不過若體質偏寒或腹瀉嚴重者，薏仁量應酌量減少。

他也建議，平時可按摩「足三里穴」與「陰陵泉穴」，每天按壓1至2分鐘，有助改善脾胃功能與排濕。飲食上則應避免生冷、油膩與甜食，可適量攝取薏仁、紅豆、冬瓜等利濕食材；運動則建議以快走、瑜伽等微微流汗活動為主，並避免長時間待在冷氣房，以免濕氣更容易累積。

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