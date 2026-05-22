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10年追蹤研究：乾眼症恐是免疫疾病警訊

2026/05/22 05:30
10年追蹤研究：乾眼症恐是免疫疾病警訊

▲嘉義長庚醫院眼科主治醫師陳南妮（右）為患者做乾眼檢查。 （長庚醫院提供）

記者羅碧／台北報導

10年追蹤研究：乾眼症恐是免疫疾病警訊

▲除了眼睛乾澀外，合併口乾、關節痛等不適症狀，要小心有可能罹患自體免疫疾病；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

眼睛乾澀、異物感不一定只是用眼過度或老化。長庚醫院跨團隊研究發現，乾眼症除了是常見眼科問題，也可能是自體免疫疾病提早發出的警訊；若長期眼乾、反覆不適，且點人工淚液效果有限，應提高警覺、及早就醫評估。

10年追蹤研究：乾眼症恐是免疫疾病警訊

▲邱小姐（左3）分享自己親身經歷，孫啟欽醫師（右2）診斷出她有乾燥症。（記者羅碧攝）

43歲女確診修格連氏症 非單純乾眼症

43歲邱小姐原本只是覺得眼睛乾澀、容易疲勞，症狀持續數月，使用人工淚液也未明顯改善，因陪兒子看診，意外被基隆長庚副院長、眼科醫師孫啟欽發現，她合併有口乾、腳踝關節痠痛等不適症狀，進一步轉介風濕免疫科檢查，最終確診為修格連氏症候群，俗稱乾燥症。在接受免疫抑制劑及眼科治療後，症狀已明顯改善。

嘉義長庚眼科主治醫師陳南妮表示，正常眼睛表面有淚液保護膜，透過眨眼維持濕潤；當淚液分泌不足或蒸發過快，就可能造成眼部乾澀、異物感、灼熱、畏光、發癢、視力模糊等症狀，即屬乾眼症。造成乾眼原因很多，包括環境、藥物、眼疾與自體免疫疾病等。

陳南妮指出，乾燥症是1種慢性自體免疫疾病，免疫系統會錯誤攻擊體內外分泌腺體，導致眼乾、口乾及全身性症狀，好發於中年女性，且症狀常不典型，因此容易延誤診斷。

為釐清乾眼症與自體免疫疾病關聯，基隆長庚眼科團隊與國家衛生研究院合作，利用全民健康保險資料庫進行長達10年追蹤研究，分析2011年至2020年間共67,264名新診斷自體免疫疾病患者。

研究結果發現，自體免疫疾病患者中，乾眼症盛行率達47.14%，等於平均每2人就有近1人合併乾眼症；其中以乾燥症最高，達81.3%，其次包括類風濕性關節炎39.3%、紅斑性狼瘡38.1%。此外，血管炎患者雖非乾眼比例最高，但演變成角膜炎與角膜潰瘍風險較高，顯示眼部發炎程度更嚴重。

研究團隊進一步觀察發現，乾眼症通常比自體免疫疾病正式診斷早出現約3年，部分疾病甚至可提前約3.5至3.7年出現症狀，顯示眼表異常可能是免疫失衡的早期表現；相關研究已刊登於2026年2月國際醫學期刊《JAMA Network Open》。

人工淚液若未改善 宜轉介免疫科檢查

孫啟欽提醒，乾眼症不只是眼科問題，也可能是身體自體免疫系統發出的「求救訊號」。若長期眼睛乾澀、異物感、視力模糊，且使用人工淚液仍未改善，建議盡早至眼科評估，必要時轉介風濕免疫科檢查，把握早期診斷與治療時機。

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