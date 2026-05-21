鼻塞、黃鼻涕 小心鼻竇炎作怪

▲鼻竇發炎可能造成長期鼻塞、濃稠黃綠鼻涕、鼻水倒流、平躺夜咳、明顯鼻音、嗅覺遲鈍等症狀，甚至因耳咽管阻塞，引發低頻耳鳴或聽力下降；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

鼻塞、黃綠鼻涕還合併臉頰疼痛、夜間咳嗽、嗅覺變差，甚至牙齒痠痛，小心可能是鼻竇炎作怪！醫師指出，鼻竇炎在台灣相當常見，每5人就有1人受困擾，其中上頷竇發炎時，疼痛位置常出現在臉頰與上排牙齒，容易被誤以為是牙痛而延誤治療。

合併臉頰疼痛 易被誤認牙痛延誤治療

初鳴堂中醫診所中醫師陳欣如表示，人體有上頷竇、額竇、篩竇及蝶竇等4對鼻竇，位於臉部骨骼內部，具有減輕頭骨重量、幫助空氣保溫與濕潤，以及增強說話共鳴等功能。一旦感冒、過敏或感染導致鼻竇發炎，就可能出現長期鼻塞、濃稠黃綠鼻涕、鼻水倒流、平躺夜咳、嗅覺遲鈍與明顯鼻音等症狀，甚至引發耳鳴與聽力下降。

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她指出，不同鼻竇發炎的位置，疼痛表現也不同。上頷竇發炎時，常出現臉頰與上排牙齒疼痛；額竇發炎則以前額及眉心悶痛為主，低頭、彎腰時症狀會更明顯；若是篩竇或蝶竇發炎，則可能造成眼窩深處疼痛，甚至頭部中心疼痛，容易被誤認為眼睛疲勞或緊張型頭痛。

陳欣如表示，台灣氣候潮濕、空污嚴重，加上人口密度高，使鼻竇炎盛行率偏高。依症狀持續時間區分，小於4週屬急性鼻竇炎、4至12週為亞急性、超過12週則屬慢性鼻竇炎。高風險族群包括鼻中膈彎曲、鼻瘜肉患者，以及過敏性鼻炎、氣喘、免疫力低下、吸菸者與幼童、長者等。

中醫認為，鼻竇炎與「衛氣虛弱」有關，也就是人體防禦能力不足，容易反覆感冒與過敏，進一步誘發鼻竇炎。這類患者除鼻部症狀外，也常伴隨疲倦、食慾差、四肢無力、睡眠品質不佳、頭暈與心悸等情況。

慢性鼻竇炎屬於長期發炎，若久拖未治，可能形成「氣滯血瘀」，導致慢性臉部壓痛、眼窩深處疼痛，甚至影響睡眠與生活品質。

建議平時避免熬夜、過勞及過量食用冰冷、辛辣與油膩食物，並維持規律運動與充足睡眠。

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