反覆流鼻血要當心 醫：中風機率飆3倍

▲流鼻血時應坐正頭微前傾，捏住兩側鼻翼，壓迫止血5至10分鐘，再冰敷鼻樑，讓血管收縮；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者劉婉君／台南報導

許多人以為中風發作前只會出現「歪嘴斜眼」或「單側手腳無力」，衛福部新營醫院神經內科醫師王威仁提醒，經常被當成火氣大的「流鼻血」，極可能是大腦血管在爆裂前的最後警訊，高血壓患者若伴隨嚴重或反覆流鼻血病史，出血性中風（腦溢血）風險比一般人高出近3倍，如果有3種情形的流鼻血，可能是爆血管的前兆，應立即就醫。

王威仁表示，鼻腔後方的微血管，與大腦深處的小動脈構造極其相似，當血壓飆高到足以衝破鼻黏膜時，代表大腦血管也正承受著同樣的致命高壓。臨床上，有不少腦溢血患者在病發前數週，都曾出現血壓失控、不明原因鼻出血的警訊。呼籲高壓力、三高病史的壯年族群，不要輕忽不明原因流鼻血發出的關鍵警訊。

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出現3種情形 應立即就醫

王威仁指出，因天氣乾燥或挖鼻孔導致的流鼻血，通常很快會止住，但如果血壓飆破180mmHg伴隨流鼻血， 屬於「高血壓急症」，代表血管隨時會被極高血流衝破；流鼻血時伴隨劇烈頭痛、後頸僵硬，意味顱內壓已經異常升高，大腦正在發出求救訊號；合併單側肢體無力、說話口齒不清，是大腦神經已受損的超危險訊號，以上3種流鼻血，都應立即前往神經內科或急診就醫。

在預防上，王威仁說，減重是世界上最便宜、最有效的降壓藥，醫學證實，每減重1公斤，收縮壓平均可下降1 mmHg；減掉體重的5%至10%，即能顯著修復血管彈性，避免血管因長期高壓形成微小動脈瘤。提醒流鼻血時千萬不要將頭後仰，以避免血液倒流進喉嚨，引發嗆咳甚至吸入性肺炎。應坐正頭微前傾，捏住兩側鼻翼，壓迫止血5至10分鐘，再冰敷鼻樑，讓血管收縮。

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