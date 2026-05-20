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看3D電影血壓飆 壯男突發「腦幹中風」倒地

2026/05/20 05:30
看3D電影血壓飆 壯男突發「腦幹中風」倒地

▲杜怡萱醫師說明「左側延腦梗塞」（腦幹中風）病況。（澄清醫院平等院區提供）

記者黃旭磊／台中報導

114公斤張姓壯男，在電影院觀賞3D電影突發左眼不適，嚴重眩暈倒地緊急送醫，透過腦部核磁共振檢查，確診為「左側延腦梗塞」，也就是俗稱的腦幹中風，所幸服用抗血小板藥物並復健治療，病況趨於穩定。

澄清醫院平等院區神經內科主治醫師杜怡萱說，患者到院時收縮壓高達190mmHg(成人正常小於120)，其為28歲上班族，身高170公分、體重超重達114公斤，常久坐電腦前，罹患長期高血壓未服藥控制，在影院觀賞3D電影期間，疑配戴3D眼鏡導致視覺疲勞錯覺，突發左眼異常不適、嚴重眩暈、視覺出現複視，醫療團隊迅速投予抗血小板藥物，以及腦循環促進劑抑制急性中風癥狀。

杜怡萱說，在急診室甚至出現吞嚥困難與雙手麻木現象，立即收治住院，住院期間，針對血壓波動及失眠問題進行藥物調整，同步改善中風引起吞嚥困難，治療師執行飲食相關復健治療，目前患者病況穩定，順利出院持續於門診追蹤。

長期熬夜失眠 作息不良誘發

張男向院方表示，從未量過血壓不知道血壓竟這麼高，懷疑可能是長期熬夜失眠，必需依賴藥物才能入睡，而白天又長期久坐不動、作息不良才會誘發中風。

杜怡萱醫師說，腦幹中風初期症狀常被誤認為是「太累」，許多年輕人從不量測血壓，長期熬夜、睡眠品質不佳會導致交感神經持續亢奮，高血壓破壞血管內皮，引發血壓波動與心律不整，尤其是在電腦前一坐就是大半天，缺乏運動導致血液黏稠度增加、靜脈回流變差，極易促使血栓形成中風。

院方呼籲，年輕族群如出現頭暈、看東西有疊影、或喝水容易嗆到等現象，可能為突發性神經學症狀，務必盡早就醫把握黃金治療期，尤其是肥胖常伴隨代謝及血壓病兆，體重超過正常值一定要有效減重。

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