數位保母危機！錯誤依賴3C 恐致語言社交退化

▲3C產品若使用失衡，將會影響兒童注意力、衝動控制、語言表達、睡眠與情緒發展；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者廖雪茹／新竹報導

5歲洲洲（化名）因語言與社交互動發展遲緩前來評估，但在診間外等候時，始終低頭盯著平板中的短影音，對周遭的人際互動絲毫不感興趣；10歲琪琪（化名）則是長期沉浸在網路世界，導致日夜顛倒且學業落後，當父母試圖強制收回手機時，他竟情緒失控砸壞電視並對父母拳打腳踢。這些臨床案例在兒童精神科診間已日益常見。

螢幕藍光風險 影響睡眠損害學習

東元綜合醫院精神科主治醫師張夢涵指出，「短影音」快速轉換的聲光畫面，使得孩子的大腦趨向於頻繁轉換的刺激源，進而削弱「延遲滿足」的能力。長期下來，將直接衝擊負責專注力、衝動控制與計畫能力的「高階認知區域—前額葉」的發展。

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張夢涵提醒，除了認知功能的損害，語言與社交能力的退化更是另一大隱憂！學齡前的大腦語言區高度仰賴面對面的互動刺激，若孩子長時間單向接受影音輸入而缺乏真實對話，將大幅增加語言發展遲緩的風險。同時，兒童學習情緒辨識需透過眼神交流與即時回應，過度投入虛擬世界將導致真人互動經驗匱乏。當大腦獎賞系統被過度刺激後，一旦停止使用3C，孩子極易出現情緒煩躁、暴怒等戒斷症狀，對長期的人際調節造成深遠影響。

張夢涵說，睡眠品質的下降也與3C產品息息相關。睡眠是兒童鞏固記憶與穩定情緒的重要時段，螢幕產出的藍光會抑制褪黑激素分泌，導致入睡延遲與睡眠時間縮短，進而間接損害學習效率。

聰明使用3C 守護孩童大腦及身心

美國兒科學會對兒童使用3C產品建議：2歲以下兒童，應避免非必要螢幕暴露；學齡前兒童（2-5歲）建議1、限制螢幕時間為每天1小時或更少，且應選擇高品質的節目內容；2、家長應與孩子一起觀看，避免讓孩子單獨使用網路媒體；3、睡前1小時內避免使用螢幕；4、臥室內不應放置電視或其他媒體設備。

學齡兒童（6歲及以上）則1、採用個別化的家庭媒體使用計畫，而非單一的時間限制，可由家長與孩童共同討論制定使用規範；2、娛樂性螢幕時間可為每天1-2小時，但應根據每個家庭的需求和情況調整；3、重點在於高品質內容和優先保障其他健康活動。

張夢涵提醒，3C產品若使用失衡，將會影響兒童注意力、衝動控制、語言表達、睡眠與情緒發展。對孩童的大腦而言，最重要的發展基礎仍是來自於真人互動、自由遊戲、閱讀與陪伴。

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