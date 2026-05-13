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跨科精準摘除神經纖維瘤 助擺脫長期背痛

2026/05/13 05:30
跨科精準摘除神經纖維瘤 助擺脫長期背痛

▲俞女（左3）感謝嘉基醫療團隊完成手術，讓她擺脫疼痛之苦。（記者林宜樟攝）

記者林宜樟／嘉義報導

跨科精準摘除神經纖維瘤 助擺脫長期背痛

▲陳昱豪醫師說明背部腫瘤壓迫情形。（記者林宜樟攝）

41歲俞姓女子因背部腫瘤壓迫造成長期腰痠與疼痛，影響身體機能，生活品質下降，經嘉義基督教醫院跨神經外科、胸腔外科與骨科3大專科組成醫療團隊，耗費12小時進行高難度手術，移除壓迫神經的腫瘤，讓俞女擺脫長期疼痛；此手術為健保給付，但有部分使用到自費醫材。

肇因第17對染色體異常 多數腫瘤屬良性

俞女昨在嘉基分享醫療歷程時說，發現背部腫瘤已有20年，後來腫瘤壓迫到腰部，造成嚴重疼痛，吃止痛藥也無效，因此決定動手術，感謝醫療團隊從麻醉到手術、後續照護復原均展現高度專業，術後已無腰部疼痛症狀。

主導手術計畫的神經外科醫師陳昱豪說，俞女罹患第一型神經纖維瘤，是因第17對染色體基因異常所引起的先天性遺傳疾病，發生率約為1/3000，多數腫瘤屬於良性，但約有2成患者可能出現較嚴重併發症如脊椎側彎、視神經病變或叢狀神經纖維瘤等，當腫瘤壓迫神經或侵犯骨骼組織時，會引發劇烈疼痛、肢體無力，甚至影響外觀與行動能力。

陳昱豪說，俞女背部腫瘤其中一處延伸至脊椎區域，對神經產生壓迫，造成持續性疼痛與不適，他與骨科醫師蔡廷謙、胸腔外科醫師甘錦康一同施行「胸腔鏡輔助後縱隔腔腫瘤切除」、「胸椎減壓腫瘤切除」及「脊椎鋼釘內固定手術」。

陳昱豪表示，醫療團隊完整切除腫瘤，同時兼顧神經保護與脊椎結構的穩定，透過胸腔外科進行胸腔鏡技術降低手術侵襲性，再結合神經外科與骨科的專業分工，完成高難度手術。

陳昱豪說，患者若原本穩定的腫瘤出現持續劇烈的疼痛、腫瘤快速長大，質地變硬、出現新的麻痺、刺痛感、肢體無力或失去平衡等，可能為惡性轉變警訊，病人應高度警覺，建議患者每年定期接受影像檢查，維持規律作息，避免熬夜及菸酒，降低腫瘤生長與血管病變風險。

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