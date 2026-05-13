微創心導管修補心臟破洞 2歲半女童重獲健康

▲透過微創心導管封堵術，不用「開心」，即可安全修補心室中膈缺損。（記者劉婉君攝）

記者劉婉君／台南報導

▲陳小妹妹如今體重穩定增加，可以跑跳，12日與父母一同回到奇美醫院，獻花感謝陳俊宇醫師。（記者劉婉君攝）

陳小妹妹出生時即因明顯心雜音，被診斷出第2型心室中膈缺損，缺損大小約4.5毫米，並導致左心室擴大，經先以藥物治療與定期超音波追蹤觀察，2歲半時，因缺損未自然閉合，且預防未來可能出現長期併發症，進行「微創心導管封堵術」，術後長期門診追蹤穩定。

▲陳俊宇醫師表示，心室中膈缺損若過大或長期未閉合，易引發心臟衰竭、呼吸喘、食慾不好等併發症。（記者劉婉君攝）

有別傳統「開心手術」 大幅降低風險

現已3歲3個月大的陳小妹妹體重穩定增加，昨天和父母一同現身醫院，可以正常跑跳，活潑且充滿活力。

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奇美醫院兒科部兒童心臟科主任陳俊宇表示，「心室中膈缺損（VSD）」就是心臟左右2個心室之間的隔牆（中膈）出現破洞，為常見的先天性心臟病，發生率約3/1000，其中約20%至1/3有機會自行閉合，因此陳小妹妹先以藥物控制及觀察。但若因缺損過大或長期未閉合，血液流量異常，則會導致心臟負擔加重，引發心臟衰竭、呼吸喘、食慾不好、體重減輕、反覆肺部感染，長期併發症肺高壓、瓣膜脫垂、甚至主動脈竇破裂等。

陳俊宇提醒，孩童若出現心雜音、暈厥、容易呼吸喘、家族有猝死或心臟病史等，應盡速就醫安排心電圖及心臟超音波檢查，一旦確診心室中膈缺損，則應依醫師評估接受治療，以避免長期併發症發生。

傳統治療心室中膈缺損需「開心手術」，陳俊宇指出，透過微創心導管封堵術，只需經鼠蹊部股血管放入導管，將封堵器（關閉器）送達心臟破洞處進行修補，不僅傷口小、復原時間快，更降低手術風險，關閉器日後也不須取出，手術有健保給付。

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