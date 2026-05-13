自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

微創心導管修補心臟破洞 2歲半女童重獲健康

2026/05/13 05:30
微創心導管修補心臟破洞 2歲半女童重獲健康

▲透過微創心導管封堵術，不用「開心」，即可安全修補心室中膈缺損。（記者劉婉君攝）

記者劉婉君／台南報導

微創心導管修補心臟破洞 2歲半女童重獲健康

▲陳小妹妹如今體重穩定增加，可以跑跳，12日與父母一同回到奇美醫院，獻花感謝陳俊宇醫師。（記者劉婉君攝）

陳小妹妹出生時即因明顯心雜音，被診斷出第2型心室中膈缺損，缺損大小約4.5毫米，並導致左心室擴大，經先以藥物治療與定期超音波追蹤觀察，2歲半時，因缺損未自然閉合，且預防未來可能出現長期併發症，進行「微創心導管封堵術」，術後長期門診追蹤穩定。

微創心導管修補心臟破洞 2歲半女童重獲健康

▲陳俊宇醫師表示，心室中膈缺損若過大或長期未閉合，易引發心臟衰竭、呼吸喘、食慾不好等併發症。（記者劉婉君攝）

有別傳統「開心手術」 大幅降低風險

現已3歲3個月大的陳小妹妹體重穩定增加，昨天和父母一同現身醫院，可以正常跑跳，活潑且充滿活力。

奇美醫院兒科部兒童心臟科主任陳俊宇表示，「心室中膈缺損（VSD）」就是心臟左右2個心室之間的隔牆（中膈）出現破洞，為常見的先天性心臟病，發生率約3/1000，其中約20%至1/3有機會自行閉合，因此陳小妹妹先以藥物控制及觀察。但若因缺損過大或長期未閉合，血液流量異常，則會導致心臟負擔加重，引發心臟衰竭、呼吸喘、食慾不好、體重減輕、反覆肺部感染，長期併發症肺高壓、瓣膜脫垂、甚至主動脈竇破裂等。

陳俊宇提醒，孩童若出現心雜音、暈厥、容易呼吸喘、家族有猝死或心臟病史等，應盡速就醫安排心電圖及心臟超音波檢查，一旦確診心室中膈缺損，則應依醫師評估接受治療，以避免長期併發症發生。

傳統治療心室中膈缺損需「開心手術」，陳俊宇指出，透過微創心導管封堵術，只需經鼠蹊部股血管放入導管，將封堵器（關閉器）送達心臟破洞處進行修補，不僅傷口小、復原時間快，更降低手術風險，關閉器日後也不須取出，手術有健保給付。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中