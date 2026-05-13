新機轉藥治「便祕」 免再費力「硬擠」

▲排便時若長期過度用力，也可能增加血壓與心臟負擔；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

▲丁護理師（左）、曾屏輝醫師（左2）和吳明賢院長（右2）分享便秘對生活的影響。（記者羅碧攝）

根據台灣腸道醫學會統計，國內約有400萬人受慢性便秘困擾，醫師提醒，長期便秘除可能造成腹脹、腹痛、痔瘡與出血，也與失智、心血管疾病及慢性腎病風險增加有關。

▲丁護理師曾經糞便乾硬如石，更引發痔瘡和出血，直到參與新藥臨床試驗，才回復到每天自發性排便的日子。（記者羅碧攝）

台大醫學院院長吳明賢昨天出席便秘新藥發表會時表示，很多訊息可以「已讀不回」，但「身體打來的訊息一定要回」，排便狀況其實就是重要健康警訊。他形容，判斷健康除了「呷得落、睏得去、笑得出」，還要能「放得出」，也就是排便要順暢。

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吳明賢指出，排便其實是大腦與腸道高度協調的結果，也就是「腸腦軸」作用。當生活壓力大、情緒焦慮、作息不規律或飲食失衡時，都可能影響腸道蠕動；糖尿病、巴金森氏症等疾病，也可能造成腸道功能異常。

他表示，慢性便秘並非單看幾天沒排便，而是依「羅馬準則」評估。若症狀持續超過6個月，且近3個月內有超過1/4時間出現排便費力、糞便乾硬、殘便感、肛門阻塞感、需手助排便，或每週排便少於3次，只要符合其中2項，即屬慢性便秘。65歲以上長者盛行率更高達4成，女性與久坐少動族群也都是高風險族群。

調節膽汁酸代謝 促進大腸規律蠕動

吳明賢並引述研究指出，慢性便秘患者失智風險最高增加1.93倍；排便長期過度用力，也可能增加心血管負擔，以致全因死亡率增加12%、冠心病增加11%、缺血性中風增加19%。

台大醫院內科部胃腸肝膽科主治醫師曾屏輝表示，許多患者長期依賴刺激性瀉藥，但可能出現藥效變差、腹部絞痛、電解質失衡，甚至藥物依賴等問題。臨床上高達57.4%的慢性便秘患者有「便意消失」困擾，也就是腸道裡明明有糞便，卻感受不到想排便的衝動。

4成患者排便習慣改善 但目前健保未給付

曾屏輝指出，近期上市的新機轉治療藥物，主要透過調節膽汁酸代謝，增加腸道水分分泌、促進大腸規律蠕動，並提升腸道對排便的敏感度，希望改善「有糞便卻沒便意」問題。

他指出，相關研究已在國內10家醫學中心與1家區域醫院進行，收納340名受試者，結果顯示超過4成患者排便習慣獲改善；但是目前健保不給付。

46歲護理師丁小姐分享，自己因長期輪班與高壓工作，過去曾認為3、4天排便一次是正常現象，直到產後便秘惡化，不僅糞便乾硬如石，還出現痔瘡與出血，在參與新藥臨床試驗後，排便逐漸恢復每天或隔天一次，也不再需要費力「硬擠」。

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