青少年網癮、情緒困擾 睡眠門診守護精神健康

▲面對兒少精神健康危機，北市聯醫建議即早就醫、針對睡眠的精準評估治療、校園與家庭的齊心守護共三大面向，陪伴孩子走出困境；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者孫唯容／台北報導

近年來全球青少年精神健康問題快速攀升，醫生指出，青少年正處於「社交大腦」發展階段，掌管控制力的前額葉尚未成熟易受影響，除了憂鬱、焦慮等內在情緒障礙，也可能出現外顯的網路成癮、自殺、自傷、暴力及拒學行為所交織而成的複雜困境，建議及早就醫、針對睡眠的精準評估治療、校園與家庭的齊心守護共三大面向，陪伴孩子走出困境。

台北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科主治醫師葉湧恩表示，根據「青少年憂鬱症與網路成癮：統合分析」研究，情緒症狀與網路成癮常呈現「雙向循環」，憂鬱與焦慮會增加青少年透過網路逃避現實或調節情緒的動機，而網癮又會進一步惡化情緒困擾，其中睡眠問題扮演了關鍵角色，混亂的睡眠不僅與成癮行為高度相關，更是情緒問題、自傷行為與拒學的前兆或後果。

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葉湧恩說，青少年正處於「社交大腦」發展階段，掌管控制力的前額葉尚未成熟，容易受數位壓力，包含害怕錯過訊息、強迫性檢查通知影響，導致焦慮、憂鬱，睡眠也被犧牲，暴露於扭曲身體形象、自我傷害及網路霸凌的負面內容，亦與自傷行為顯著相關。

面對此兒少精神健康危機，葉湧恩建議及早就醫，松德院區設立情緒障礙、網路成癮及青少年睡眠特別門診，皆能針對憂鬱焦慮、自傷自殺、網癮、拒學及混亂作息背後根本的機制，進行評估與制定治療計畫。

葉湧恩表示，針對睡眠的精準評估及治療，松德院區將於臨床上導入腕動計與自律神經監測技術，能客觀記錄青少年的睡眠週期與規律性，反映自律神經狀態，精準評估睡眠狀態與壓力負荷。在治療方面，合併生理回饋的失眠認知行為治療，不僅能改善睡眠，也同步緩解共病的憂鬱與焦慮。

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