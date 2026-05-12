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「清醒開顱手術」 切除腦瘤 即時監測 降低神經缺損

2026/05/12 05:30
「清醒開顱手術」 切除腦瘤 即時監測 降低神經缺損

▲職能治療師李芷安（左），在術前檢測患者各項職能。（豐原醫院提供）

記者歐素美／台中報導

「清醒開顱手術」 切除腦瘤 即時監測 降低神經缺損

▲男子的腦瘤位於左側頂葉運動區，該區域主要掌管肢體動作、協調性及精細活動能力。（豐原醫院提供）

30多歲男子6年前車禍接受檢查時，意外發現腦部腫瘤，並接受手術治療，術後恢復良好並持續定期追蹤，日前回診檢查發現腫瘤復發在左側頂葉運動區，因該區域主要掌管肢體動作、協調性及精細活動能力，衛福部豐原醫院神經外科團隊採用「清醒開顱手術」切除腫瘤，以兼顧治療效果與神經功能保留，患者術後恢復良好，2週後即陪同妻子前往觀賞韓團TWICE演唱會，並持續於門診追蹤中。

「清醒開顱手術」 切除腦瘤 即時監測 降低神經缺損

▲清醒開顱手術搭配職能治療評估，大幅降低腦瘤術後神經功能缺損的風險，患者應規律追蹤檢查，及早發現變化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

長在關鍵運動區 手術要求精確度

豐原醫院副院長張正一表示，傳統手術在全身麻醉下進行，無法即時確認患者的功能變化，這名患者腫瘤位於運動功能關鍵區域，若稍有不慎，恐影響患者日後生活品質，因此團隊採用清醒開顱方式，讓患者在手術關鍵階段保持清醒，透過即時互動監測大腦功能，提高手術精準度與安全性。

職能治療師 助判斷切除安全界線

院方並整合職能治療專業，從術前即介入完整評估與規劃。職能治療師李芷安表示，針對患者設計四大類測試，包括認知評估、協調度測試、精細動作觀察及肌力測試，掌握患者在認知反應、語言理解及動作控制等向度的表現，這些測試結果不僅作為手術規劃依據，也在術中提供即時回饋，協助醫師判斷腫瘤切除範圍與安全界線。

手術過程中，患者依指示進行簡單動作與任務，例如手部操作、反應測試與指令執行，由職能治療師即時觀察其知覺與動作變化，確保關鍵功能未受影響；術後亦持續進行評估與復健追蹤，建立完整的「術前-術中-術後」連續性照護模式。

張正一指出，清醒開顱手術搭配職能治療評估，已成為提升安全性的重要策略，大幅降低術後神經功能缺損的風險，並提醒腦瘤患者即使沒有明顯症狀，也應規律追蹤檢查，及早發現變化；若出現肢體無力、動作不協調或語言異常等症狀，應儘早就醫評估，以把握治療時機。

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