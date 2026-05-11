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臀部疼痛無法久坐 可能是坐骨股骨夾擠症候群

2026/05/11 05:30
臀部疼痛無法久坐 可能是坐骨股骨夾擠症候群

▲坐骨結節與股骨小轉子之間的空間減少，導致軟組織受到擠壓，引發股方肌或坐骨神經發炎反應。 （照片提供／徐幼鈞）

文／徐幼鈞

當出現臀部下緣疼痛，甚至延伸至大腿後側與膝窩後方時，除了膕旁肌肌腱炎或後股皮神經發炎外，也需考慮坐骨股骨夾擠症候群（如圖）。

軟組織受擠壓引發神經發炎

坐骨股骨夾擠症候群是因為坐骨結節與股骨小轉子之間的空間減少，導致其間的軟組織受到擠壓，引發股方肌或坐骨神經發炎反應，患者往往久坐疼痛，只敢站著或躺著。

坐骨股骨夾擠症候群的成因很多，以肌肉拉傷、姿勢不良導致股方肌緊縮，進而造成行走在股方肌表面的坐骨神經受到壓迫、發炎。少數患者因為坐骨結節附近出現骨刺或滑囊炎，造成結構上的壓迫。此一問題可以誘發臀部疼痛，合併髖部的內旋、外旋角度受限，發炎太厲害時也可能在站立誘發疼痛。

診斷以磁振造影檢查（MRI）評估坐骨和股骨的距離，但相對不容易執行且無法進行動態下的測試。臨床上主要參考超音波的結構變化，如周遭的肌肉發炎、坐骨神經發炎腫脹來診斷。

以陳先生為例，他從事保全的工作，平日需長時間站立。某次運動後，他開始出現右側臀部疼痛。起初自行服用止痛藥但改善有限，遂至復健科就診。醫師觸診發現，在坐骨結節與股骨小轉子之間有明顯壓痛點；當進行髖關節伸展合併內收動作時，可誘發夾擠疼痛。

治療的部分先採取局部熱療、電療、雷射或者震波治療，局部處理臀大肌、梨狀肌、股方肌和坐骨神經等構造。同時要請患者改善座位的壓力，避免久坐或坐在太硬的家具。更進階的選擇可以採取超音波導引注射治療，以激痛點注射或增生治療來處理股方肌的問題，若合併坐骨神經炎，則建議同時做神經解套治療。

減少代償性緊繃 可降低復發

注射後，應配合徒手運動治療，加強股方肌的伸展，改善髖關節的活動角度。除了髖關節附近的肌肉之外，也需要強化下背肌群、並放鬆臀肌、大腿後側的膕旁肌，減少代償性的緊繃，才能減少復發。

（作者為順新復健科診所院長）

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