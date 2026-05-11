自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

孕媽3度流產 竟是免疫失調作怪

2026/05/11 05:30
孕媽3度流產 竟是免疫失調作怪

▲何治廷醫師指出，反覆流產未必為單純體質問題，部分個案可能與自體免疫異常有關，建議及早接受專業評估。（台北市萬芳醫院提供）

記者蔡愷恆／台北報導

30多歲李女士結婚3年，經歷過3次自然懷孕，卻都於第8至10週時流產，儘管在婦產科接受完整檢查，結果皆顯示正常，卻始終無法釐清流產原因。直到轉診至風濕免疫科，才發現問題出於自體免疫系統失調，經血清免疫檢查，確認其「抗核抗體（ANA）」效價偏高，且「抗磷脂抗體」呈陽性，成為反覆流產重要線索。

免疫過度活躍 造成胚胎停止發育

台北市立萬芳醫院風濕免疫科醫師何治廷表示，當免疫系統處於過度活躍狀態，可能影響母體對胚胎的免疫耐受性；同時，抗磷脂抗體可能會誘發血栓，導致養分與氧氣供應受阻，進而造成胚胎停止發育。

此外，若合併乾燥症相關抗體，需注意其可能穿過胎盤影響胎兒心臟傳導系統，導致罕見的先天性心臟傳導阻滯。何治廷制定「備孕期加懷孕期」動態治療計畫，讓李女成功突破過去流產的關鍵週數，最終於懷孕38週順利產下健康男嬰。

臨床觀察顯示，連續流產2次以上的族群中，約有一半在常規婦產科檢查中找不到明確原因，而這群人中約有30%至40%與免疫異常有關。

由於一般健康檢查或基礎抽血多著重於器官功能評估，若未進一步進行免疫相關檢驗，這類問題往往不易被察覺。

流產2次以上及早諮詢風濕免疫科

何治廷強調，流產並非單純體質不佳，有可能是免疫系統保護過度所致，若有反覆流產2次以上、具免疫疾病家族史，或長期眼乾口乾等症狀，建議及早諮詢風濕免疫科進行專業評估。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中