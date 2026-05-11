孕媽3度流產 竟是免疫失調作怪

▲何治廷醫師指出，反覆流產未必為單純體質問題，部分個案可能與自體免疫異常有關，建議及早接受專業評估。（台北市萬芳醫院提供）

記者蔡愷恆／台北報導

30多歲李女士結婚3年，經歷過3次自然懷孕，卻都於第8至10週時流產，儘管在婦產科接受完整檢查，結果皆顯示正常，卻始終無法釐清流產原因。直到轉診至風濕免疫科，才發現問題出於自體免疫系統失調，經血清免疫檢查，確認其「抗核抗體（ANA）」效價偏高，且「抗磷脂抗體」呈陽性，成為反覆流產重要線索。

免疫過度活躍 造成胚胎停止發育

台北市立萬芳醫院風濕免疫科醫師何治廷表示，當免疫系統處於過度活躍狀態，可能影響母體對胚胎的免疫耐受性；同時，抗磷脂抗體可能會誘發血栓，導致養分與氧氣供應受阻，進而造成胚胎停止發育。

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此外，若合併乾燥症相關抗體，需注意其可能穿過胎盤影響胎兒心臟傳導系統，導致罕見的先天性心臟傳導阻滯。何治廷制定「備孕期加懷孕期」動態治療計畫，讓李女成功突破過去流產的關鍵週數，最終於懷孕38週順利產下健康男嬰。

臨床觀察顯示，連續流產2次以上的族群中，約有一半在常規婦產科檢查中找不到明確原因，而這群人中約有30%至40%與免疫異常有關。

由於一般健康檢查或基礎抽血多著重於器官功能評估，若未進一步進行免疫相關檢驗，這類問題往往不易被察覺。

流產2次以上及早諮詢風濕免疫科

何治廷強調，流產並非單純體質不佳，有可能是免疫系統保護過度所致，若有反覆流產2次以上、具免疫疾病家族史，或長期眼乾口乾等症狀，建議及早諮詢風濕免疫科進行專業評估。

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