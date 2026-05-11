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45歲「雄風不再」 血管老化警訊

2026/05/11 05:30
45歲「雄風不再」 血管老化警訊

▲勃起功能變差，不只是「性能力退化」，而是「血管老化的警訊」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／王志仁

45歲「雄風不再」 血管老化警訊

▲男性血管健康勃起功能優（上），反之則軟弱（下）。 （照片提供／王志仁）

1名45歲的企業主管，外表帥氣亮眼，但工作忙碌，壓力大，血糖、血脂肪偏高，在某天的親密時刻驚覺「力不從心」。他以為只是壓力大，吃過藥也確實「有用」。但他的不安是，自己才45歲，為什麼身體已經不聽使喚？其實，越來越多男性正在面對相同的問題。

壓力大血壓高 勃起障礙提前

在醫學上，勃起功能障礙早已不只是性功能議題。研究顯示，勃起功能障礙與心血管疾病具有高度相關性，甚至可能在心肌梗塞或中風前3–5年就出現。因為陰莖血管極細，比心臟冠狀動脈更容易出現阻塞。換句話說，當勃起變差，不只是「性能力退化」，而是「血管老化的警訊」。

過去20年，藍色小藥丸等壯陽藥物的問世，確實改善了無數男性的性生活品質。但從醫學本質來看，它的作用是「暫時性擴張血管」，並未長期改變結構性問題。

當血管功能持續惡化，藥效可能逐漸下降，甚至需要增加劑量。因此，一個關鍵問題是，是否能從根源「修復血管」，而不是只「撐起勃起」。

低能量震波促進血管新生

近年「低能量震波治療」備受關注。它的核心機轉不是刺激勃起，而是透過機械能量引發微創性刺激，進而促進血管新生、內皮功能改善、修復因子活化，進而讓血管「變好」。但不是每個人都適合，治療效果較好的族群是早期或中度血管性陽痿、對壯陽藥尚有反應者、慢性病還不太嚴重的患者。即使接受低能量陰莖震波治療，生活型態的調整與慢性病的控制也是缺一不可。

這位45歲的主管在接受了幾次震波治療，並配合運動、控制血糖血脂、減少熬夜、找時間紓壓後，勃起功能逐漸改善。

在定期回診中，他有感而發：「本來只想提升性能力，卻發現血管健康才是根本」。

（作者為彰化秀傳紀念醫院泌尿科醫師）

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