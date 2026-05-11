罹肺癌女性 9成不吸菸 善用公費LDCT早發現

▲公費LDCT自2022年7月開辦至2025年底，共發現3139名肺癌個案，其中以肺癌家族史納入篩檢對象者占64%，且以女性為主，占比達78%。（資料照）

記者林志怡／台北報導

▲女性肺癌9成無吸菸史，具有家族史者可善用公費資源、定期篩檢，以利早期診斷、早期治療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

肺癌發生率逐年上升，且長年居於國人癌症死亡原因首位，過去統計發現，9成的女性肺癌個案沒有吸菸史。衛福部國民健康署指出，肺癌家族史是女性肺癌重要風險因子之一，使用公費肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）且確診肺癌的女性患者中，近9成為早期個案，呼籲符合資格民眾善用公費篩檢資源，及早發現、治療。

完成檢查人次僅預期數量1至3成

近年來肺癌新發生人數逐年持續增加，其中女性肺癌標準化發生率增幅明顯較高於男性，且歷年女性肺癌個案9成以上未有吸菸史，顯示多數女性罹患肺癌並非吸菸所致，且雖衛福部持續推動公費肺癌LDCT篩檢，但目前完成檢查人次僅達預期數量1至3成。

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國民健康署癌症防治組組長謝佩君指出，肺癌家族史為女性肺癌的重要風險因子之一，公費LDCT自2022年7月開辦至2025年底，共發現3139名肺癌個案，因具有肺癌家族史納入篩檢對象者占64%，其中女性佔比達78%，顯示以家族史作為篩檢條件之一的策略確實有助於找出較多不吸菸但具肺癌風險的女性個案，同時也反映我國肺癌流行病學特性與國外以吸菸為主要風險因子的情形有所不同。

篩檢發現個案 早期占比達89％

謝佩君說，最新癌症登記報告顯示，女性肺癌患者有54%屬於早期個案，第4期個案佔比則為36%，而公費LDCT篩檢發現的女性肺癌個案中，早期占比達89%，第4期佔比則僅4%，顯示透過篩檢有助於肺癌早期發現與及早治療，並可有效降低晚期診斷情形，是目前推動肺癌篩檢政策的重要成效之一。

此外，謝佩君表示，衛福部目前也持續投入不吸菸肺癌相關研究，並透過「以低劑量電腦斷層掃描篩檢臺灣不吸菸肺癌高危險族群之研究（TALENT）」等本土研究計畫，逐步累積我國女性肺癌風險因子相關實證資料，包括肺癌家族史、煮食習慣、油煙機使用、二手菸暴露及基因多型性等。

國民健康署呼籲，目前政府持續提供具肺癌家族史的45至74歲男性或40至74歲女性，以及50至74歲吸菸史達20包-年以上、或仍在吸菸或戒菸未達15年的重度吸菸者，可進行2年1次的公費LDCT篩檢，符合公費資格的民眾務必善用篩檢服務，以利更早篩檢出肺癌，提升癌症治療成效，增加存活率，降低死亡率。

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