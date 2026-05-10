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台大奈米藥物載體新技術 腦癌治療新方向

2026/05/10 05:30
台大奈米藥物載體新技術 腦癌治療新方向

▲台大生化科技學系副教授黃楓婷研究團隊，近期發表一項奈米藥物載體新技術，有望為膠質母細胞瘤等高惡性腦瘤治療帶來新方向。（記者林曉雲翻攝）

記者林曉雲／台北報導

腦瘤治療最大難關之一，在於藥物很難穿過「血腦屏障」抵達腫瘤位置，導致許多抗癌藥物效果受限。國立台灣大學生化科技學系副教授黃楓婷研究團隊，發表奈米藥物載體新技術，透過改造「鐵蛋白奈米籠」，大幅提升藥物封裝效率，有望為膠質母細胞瘤治療帶來新方向。

改造「鐵蛋白奈米籠」 提升藥物封裝效率

膠質母細胞瘤因腫瘤生長快速、復發率高，加上血腦屏障阻擋藥物進入腦部，使治療格外困難。近年科學界嘗試利用人體天然蛋白質「鐵蛋白」作為奈米藥物載體，因其具有生物相容性，且能透過特定受體穿越血腦屏障，被視為具潛力的腫瘤標靶工具。

不過，傳統鐵蛋白藥物封裝方式，往往需要極端酸鹼值或長時間高溫處理，不僅耗時，也容易破壞蛋白質結構。

黃楓婷研究團隊提出「結構導向設計」策略，結合最新的AlphaFold 3.0蛋白質結構預測與分子動力學模擬，精確鎖定位於鐵蛋白二聚體介面通道附近的關鍵胺基酸殘基R43、D44及D45，找到影響奈米籠通道開啟的關鍵位置。

研究團隊將其中一個胺基酸「D44」改變後，使奈米籠在加熱時更容易暫時擴張，藥物能更快速進入。實驗顯示，在攝氏60度加熱30分鐘條件下，改造後的奈米籠即可封裝約94個阿黴素分子，效率比原本提升約8倍，載藥量也大幅增加。

研究也進一步在奈米籠表面加上腫瘤標靶胜肽，在小鼠腦瘤實驗中，成功將藥物送達腫瘤位置，顯著抑制腫瘤生長，同時降低全身副作用，未來有機會應用於更多癌症與精準醫療領域。研究成果已刊登於國際期刊「International Journal of Biological Macromolecules」。

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