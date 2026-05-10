照護366招 溫暖失智者的多重宇宙

▲資深照顧服務員劉玉蘭（左）用愛陪伴長者，25年來不間斷。（天主教失智老人基金會提供）

記者吳柏軒／台北報導

▲資深照顧服務員劉玉蘭（中）工作超過25年榮退，天主教失智老人基金會執行長鄧世雄（右）頒贈感謝牌、聖若瑟失智老人養護中心處長王寶英（左）送同仁們寫的祝福卡片。（天主教失智老人基金會提供）

台灣邁入超高齡化社會，失智照護需求逐漸攀升，天主教失智老人基金會的「聖若瑟失智老人養護中心」組長劉玉蘭面對長輩1年365天皆不同的狀況，笑稱已練就第366招「帶給長輩安心的感覺」，即便失智者終有一天不記得自己名字，她堅信長輩仍會記得被溫柔陪伴的感覺。

照服員劉玉蘭帶給長輩安心的感覺

屆齡退休的劉玉蘭分享，「失智照顧沒有標準答案，每位長輩的身體狀況、情緒反應與生活習慣都不同，一年365天，可能就有超過365種狀況要面對。」笑說自己早已練出「366招」，就是帶給長輩安心的感覺，認為也許長輩終有一天不再記得自己的名字，但一定會記得，那份曾被溫柔陪伴與安心照顧的感受。

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長期陪伴下，劉玉蘭也與長輩建立深厚情感，如颱風天跟長輩半開玩笑說不能回家，長輩立刻回應「不然住我家，有地方給你睡」，樸實關心讓她深刻感受，照顧不只是付出，更是成為家人，照服員不只是勞務工作，更是守護長輩尊嚴、能力與被愛感受的專業，鼓勵更多人投入長照行列。

聖若瑟養護中心 服務逾20萬人次

聖若瑟養護中心處長王寶英提及，中心25年來一路篳路藍縷，至今已累積逾20萬人次服務經驗，持續透過跨專業團隊支持失智家庭，並積極投入照顧人才培育；失智老人基金會正開辦「台北市照顧服務員訓練班」，透過完整培訓課程與實務教學，培育更多投入長照與失智照護的專業人才。

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