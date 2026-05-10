乳房保養5建議 別等痛了才就醫

▲即使沒有症狀，也應養成乳房自我檢查與定期影像檢查習慣；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

記者羅碧／台北報導

今天就是母親節，不少人忙著訂餐廳、送花束與蛋糕，但中醫師提醒，相較於禮物，媽媽的健康更值得被重視。尤其許多女性長期把家庭與孩子擺在第一位，忽略自身健康，其中「乳房健康」更是常被輕忽的一環；臨床觀察發現，不少女性即使出現乳房脹痛、乳腺阻塞、纖維囊腫甚至硬塊，仍習慣「忍一下就過了」，等到症狀加劇才就醫。

翰鳴堂中醫診所院長、中醫師賴睿昕表示，現代女性普遍面臨工作壓力大、情緒長期壓抑、作息不正常等問題，再加上熬夜、飲食油膩與內分泌失調，容易出現乳房脹痛、乳房不適與硬塊等問題。

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情緒鬱悶 易肝氣鬱結增加風險

賴睿昕指出，中醫認為「乳房屬肝胃經循行之處」，與肝氣、氣血循環及情緒狀態息息相關。當女性長期壓力大、情緒鬱悶時，容易形成「肝氣鬱結」，進而影響氣血循環，造成乳房脹痛、悶痛或經前乳房不適；若再加上愛吃炸物、甜食、含糖飲料，或長期熬夜晚睡，也容易形成痰濕體質，使乳腺循環變差，增加乳房問題發生機率。

她表示，許多人誤以為只有中、高齡女性才需要注意乳房保養，但近年乳房問題已有年輕化趨勢。臨床上甚至可見不少20、30歲女性，因高壓生活、睡眠不足與情緒焦慮，提早出現乳房硬塊或乳房疼痛問題；尤其職場媽媽長期肩頸緊繃、姿勢不良，也容易造成胸部循環受阻。

調整生活習慣 減少高油高糖飲食

在乳房保養方面，賴睿昕表示，中醫除依個人體質辨證調理外，也強調整體身心平衡，常見會朝疏肝理氣、化痰散結、調整氣血循環等方向調理，幫助改善乳房脹痛、經前不適與情緒壓力問題，同時搭配生活習慣調整，才能真正改善根本問題。

針對日常保養，她也提出5項建議，包括避免長期情緒壓抑、減少高油脂與高糖飲食、養成規律睡眠、避免過度壓迫胸部，以及定期乳房檢查。即使沒有症狀，也應養成乳房自我檢查與定期影像檢查習慣；若發現異常硬塊、分泌物或持續疼痛，仍應儘速接受專業醫療檢查。

定期影像檢查與自我乳房檢查

賴睿昕表示，母親節真正重要的，不只是送禮物，而是提醒媽媽「妳也值得被照顧」。今年母親節，除了送花與蛋糕，不妨陪媽媽做一次健康檢查，關心她的睡眠與壓力，才是更實際的健康陪伴。

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