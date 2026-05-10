自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

乳房保養5建議 別等痛了才就醫

2026/05/10 05:30
乳房保養5建議 別等痛了才就醫

▲即使沒有症狀，也應養成乳房自我檢查與定期影像檢查習慣；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

記者羅碧／台北報導

今天就是母親節，不少人忙著訂餐廳、送花束與蛋糕，但中醫師提醒，相較於禮物，媽媽的健康更值得被重視。尤其許多女性長期把家庭與孩子擺在第一位，忽略自身健康，其中「乳房健康」更是常被輕忽的一環；臨床觀察發現，不少女性即使出現乳房脹痛、乳腺阻塞、纖維囊腫甚至硬塊，仍習慣「忍一下就過了」，等到症狀加劇才就醫。

翰鳴堂中醫診所院長、中醫師賴睿昕表示，現代女性普遍面臨工作壓力大、情緒長期壓抑、作息不正常等問題，再加上熬夜、飲食油膩與內分泌失調，容易出現乳房脹痛、乳房不適與硬塊等問題。

情緒鬱悶 易肝氣鬱結增加風險

賴睿昕指出，中醫認為「乳房屬肝胃經循行之處」，與肝氣、氣血循環及情緒狀態息息相關。當女性長期壓力大、情緒鬱悶時，容易形成「肝氣鬱結」，進而影響氣血循環，造成乳房脹痛、悶痛或經前乳房不適；若再加上愛吃炸物、甜食、含糖飲料，或長期熬夜晚睡，也容易形成痰濕體質，使乳腺循環變差，增加乳房問題發生機率。

她表示，許多人誤以為只有中、高齡女性才需要注意乳房保養，但近年乳房問題已有年輕化趨勢。臨床上甚至可見不少20、30歲女性，因高壓生活、睡眠不足與情緒焦慮，提早出現乳房硬塊或乳房疼痛問題；尤其職場媽媽長期肩頸緊繃、姿勢不良，也容易造成胸部循環受阻。

調整生活習慣 減少高油高糖飲食

在乳房保養方面，賴睿昕表示，中醫除依個人體質辨證調理外，也強調整體身心平衡，常見會朝疏肝理氣、化痰散結、調整氣血循環等方向調理，幫助改善乳房脹痛、經前不適與情緒壓力問題，同時搭配生活習慣調整，才能真正改善根本問題。

針對日常保養，她也提出5項建議，包括避免長期情緒壓抑、減少高油脂與高糖飲食、養成規律睡眠、避免過度壓迫胸部，以及定期乳房檢查。即使沒有症狀，也應養成乳房自我檢查與定期影像檢查習慣；若發現異常硬塊、分泌物或持續疼痛，仍應儘速接受專業醫療檢查。

定期影像檢查與自我乳房檢查

賴睿昕表示，母親節真正重要的，不只是送禮物，而是提醒媽媽「妳也值得被照顧」。今年母親節，除了送花與蛋糕，不妨陪媽媽做一次健康檢查，關心她的睡眠與壓力，才是更實際的健康陪伴。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中