母親節守護媽媽健康 國健署提醒女性定期健檢

▲國健署指出，40歲至74歲女性每2年可做1次乳房X光攝影檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstokc）

記者羅碧／台北報導

明天就是母親節，很多媽媽總把家人擺在第一位，卻常忽略自身健康。國民健康署提醒，女性常見的乳癌、子宮頸癌及慢性疾病，初期多半沒有明顯症狀，唯有透過定期健康檢查與篩檢，才能及早發現、及早治療；呼籲女性朋友別只顧家人，也要把自己的健康納入生活安排，並善用政府提供的多項免費篩檢服務，掌握血壓、血糖及血脂等健康變化。

掌握血壓血糖變化

國健署指出，為守護不同年齡層女性健康，目前提供多項免費或補助的預防保健服務，包括25歲至29歲女性每3年1次、30歲以上女性每年1次子宮頸抹片檢查；40歲至74歲女性每2年1次乳房X光攝影檢查；35歲、45歲及65歲女性可接受1次免費HPV檢測。

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此外，大腸癌篩檢部分，一般民眾45歲至74歲、具大腸癌家族史者40歲至44歲，可每2年接受1次糞便潛血檢查；45歲至74歲民眾也可終身接受1次免費胃幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測。

成人預防保健服務則提供30歲至39歲民眾每5年1次、40歲至64歲每3年1次、65歲以上每年1次健康檢查；另民國75年以前出生、79歲以下民眾，可享終身1次免費B、C型肝炎篩檢。

肺癌篩檢方面，具肺癌家族史的40歲至74歲女性、45歲至74歲男性，以及50歲至74歲、吸菸史達20包年以上且戒菸未滿15年的重度吸菸者，可每2年接受1次胸部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查。

善用健保多項癌症篩檢

國健署表示，民眾完成健康檢查後，可透過健保快易通APP查詢個人健康紀錄，並比較歷年檢查結果，掌握血壓、血糖及血脂等數值變化趨勢，進行自我健康管理。

國健署呼籲，健康檢查不只是個人的事，也是對家庭的責任，今年母親節不妨陪伴媽媽完成檢查或協助預約篩檢服務，讓愛不只是口頭表達，而是具體行動。

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