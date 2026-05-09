足月嬰「開放性動脈導管」 出生8天「床邊結紮」搶命

▲高雄榮總兒童急重症科主任張振宗說明「開放性動脈導管」，胎兒出生後，原應自動關閉的生命通道無法閉合，導致血液異常分流。 （記者許麗娟攝）

記者許麗娟／高雄報導

高雄一名足月生產的男嬰發生「開放性動脈導管」，導致嚴重肺水腫和肺出血，由於男嬰情況危急，在出生第8天時，高雄榮民總醫院心臟科及外科團隊緊急在新生兒加護病房做床邊結紮手術救回生命，如今男嬰已5個多月大，媽媽感動說孩子復原情況良好。

高雄榮總兒童急重症科主任張振宗指出，胎兒在媽媽肚子時，會依靠心臟導管維持生命循環，出生後，7天內導管會慢慢自動關閉，使血液順利前往肺部進行氣體交換，若無法關閉出現開放性動脈導管，大量血液會錯誤衝擊肺部，導致心臟如馬達超載而衰竭及肺高壓出血，通常較易發生在早產兒，足月嬰較為罕見、且更為凶險。

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早產兒較易發生 足月嬰罕見更凶險

這名足月男嬰是去年12月8日經剖腹出生、體重3243公克，雖有初期呼吸窘迫與氣胸，保守治療後原本已改善，未料出生第5天起病情急轉直下，3天內體重因嚴重水腫驟增364克，隨後出現循環衰竭、肢體冰冷，氣管內管甚至滲出血性分泌物。緊急檢查確診為直徑0.35公分的「開放性動脈導管」，併發心臟衰竭與肺高壓。

高榮兒醫部主任翁根本、醫師林竹川表示，一般足月兒多採保守療法，但該個案病情惡化極快，藥物治療已無法止損，醫療團隊果斷決策，由心臟外科主任吳介任於直接在新生兒加護病房病床邊為出生僅8天的寶寶執行「動脈導管結紮手術」。

吳介任表示，手術過程僅約20分鐘，寶寶的循環狀態與尿量在當晚即顯著改善，今年1月8日已健康出院，目前生長發育完全符合正常指標。

高雄榮總院長陳金順提醒，即便足月產的寶寶，若出現持續性呼吸不穩或循環波動，即使聽不到心雜音，也應及早進行心臟超音波評估，以掌握黃金治療期。

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