遊日返台畏寒咳2天 就醫竟「肺膿瘍合併肺炎」

▲員榮醫院急診室醫師王胤德指出，患者右肺已出現膿瘍病灶，確診為「肺膿瘍合併肺炎」。（員榮醫院提供）

記者陳冠備／彰化報導

▲45歲男子赴日旅遊， 回國後因覺得畏寒就醫，胸部X光照片顯示肺葉有腫塊狀陰影（上圖紅圈處），進一步安排電腦斷層檢查，確認肺部有膿瘍（下圖紅圈處）。（員榮醫院提供）

45歲吳姓男子日前赴日本旅遊，返台後出現畏寒、咳嗽、頭痛及食慾不振等症狀，原以為是普通感冒，沒想到病情迅速惡化，醫院竟發現右肺已出現膿瘍病灶，確診為「肺膿瘍合併肺炎」。醫師提醒，肺膿瘍初期症狀與感冒相似，但若延誤治療，恐引發敗血症、呼吸衰竭，嚴重可能致命。

初期與感冒相似 延誤恐致敗血症

彰化縣員榮醫院急診室醫師王胤德表示，該名患者平時生活規律，沒有慢性病，也不抽菸、不喝酒，身體狀況良好，沒想到返國短短二天，病況急速惡化，到急診時雖僅輕微發燒37.3度，但心跳偏快，每分鐘達110下，顯示身體正處於感染狀態。

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王胤德指出，患者初步聽診並無明顯異常，但胸部X光卻發現右上肺葉有腫塊狀陰影，醫療團隊進一步安排電腦斷層（CT）檢查，確認肺部已有疑似膿瘍形成，這代表肺部已經感染，且正持續惡化深入肺組織。

王胤德進一步說，「肺膿瘍」是肺部組織遭細菌感染後壞死，進而形成含膿空洞，常見於肺炎控制不佳，或感染侵襲性較強的細菌所致，患者常出現持續咳嗽、濃痰增加、發燒、畏寒、胸痛及全身倦怠等症狀，部分患者甚至會咳出帶有惡臭味的痰液，若未妥善治療，可能進一步引發敗血症或呼吸衰竭，嚴重時可能致命。

醫療團隊建議患者住院接受靜脈抗生素治療及密切監測，但患者評估後選擇門診口服藥物治療，經持續追蹤，目前已順利康復。

王胤德提醒，肺部感染初期常與感冒症狀相似，若出現高燒不退、持續畏寒、呼吸急促、心跳加快，或症狀短時間快速惡化，尤其有國外旅遊史者，應儘速就醫檢查，以免錯過黃金治療時機。

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