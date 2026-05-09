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肺癌癌王小細胞肺癌「 PD-L1免疫+化療」拚生機

2026/05/09 05:30
肺癌癌王小細胞肺癌「 PD-L1免疫+化療」拚生機

▲台灣胸腔暨重症加護醫學會陳育民理事長指出，2023年健保已將PD-L1治療納入給付，用於一線治療以延長疾病穩定期。 （社團法人台灣臨床腫瘤醫學會提供）

記者侯家瑜／台北報導

肺癌癌王小細胞肺癌「 PD-L1免疫+化療」拚生機

▲小細胞肺癌早期症狀不明顯，容易被誤認為感冒或氣喘；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

小細胞肺癌因惡性高、進展快，被稱為「肺癌癌王」，台灣每年約有千人罹患，患者多集中在55至79歲男性。醫師提醒，小細胞肺癌不只與吸菸有關，長期暴露於工業粉塵、柴油廢氣、石綿與重金屬環境，也會提高罹癌風險。

老菸槍、接觸粉塵勞工高風險群

根據衛福部癌症登記資料，小細胞肺癌約占所有肺癌的7%。台灣臨床腫瘤醫學會理事長黃明賢表示，小細胞肺癌最大的特徵就是小、快、猛，癌細胞擴散速度非常快，超過9成患者發現時已是晚期。

他指出，小細胞肺癌早期症狀不明顯，常被誤認為感冒、氣喘或一般呼吸道疾病，等到出現喘、胸痛、血痰、呼吸困難或體重異常下降時，往往已進入擴散期。

黃明賢也提醒，除了長年吸菸者外，工地、工廠等藍領工作者也是高風險族群，若長期接觸柴油廢氣、工業粉塵、石綿，以及鉻、鎘、砷等重金屬物質，都可能增加肺癌風險。

逾9成發現已晚期

他分享，曾收治一名44歲女性建築工人，長年抽菸、喝酒及嚼檳榔，因持續咳喘就醫，檢查才發現已是第4期小細胞肺癌，之後癌細胞更快速轉移至腦部，病情惡化相當迅速。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民表示，小細胞肺癌分為局限期與擴散期。局限期可透過手術、化療與放療控制病情；但若已進入擴散期，則需以化療搭配PD-L1免疫治療為主，再輔以放療。

他指出，過去小細胞肺癌長期缺乏有效新藥，患者一旦產生抗藥性，往往面臨無藥可用的困境。直到近年PD-L1免疫檢查點抑制劑陸續導入台灣，並於2023年納入健保後，才逐漸改善晚期患者的治療困境。

今年3月，衛福部食藥署再核准「PD-L1免疫治療搭配新型化療藥物」作為擴散型小細胞肺癌的一線維持治療。台中榮總胸腔介入醫學科主任黃彥翔表示，這套治療組合透過「雙重機制」延緩癌症進展，一方面由免疫治療活化免疫系統持續辨識癌細胞，另一方面新型化療藥物則抑制癌細胞修復與分裂。

新療法有望降27%死亡風險

根據臨床研究，患者在完成第一線免疫化療後，若持續接受維持治療，可望降低46%疾病惡化風險與27%死亡風險，目前也已納入美國NCCN治療指引。

醫師提醒，若出現長期咳嗽、喘、胸悶、血痰或體重異常減輕等症狀，尤其本身有吸菸習慣或高風險工作環境者，應盡早接受胸部檢查，把握治療黃金時間。

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