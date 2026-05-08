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RLT精準抗癌 癌細胞如吞炸彈自毀

2026/05/08 05:30
RLT精準抗癌 癌細胞如吞炸彈自毀

▲北榮核醫部引進放射性配體治療，為晚期癌症患者帶來新選擇。（記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜／台北報導

台北榮總自2021年導入放射性配體治療（RLT）以來，已完成超過50名患者、近200人次治療。核醫部主任王昱豐表示，RLT的核心概念，是利用可辨識癌細胞的分子作為「載體」，將放射性核種精準送入腫瘤內部，再釋放能量破壞癌細胞DNA，就像癌細胞把「炸彈」吞進體內後，自行被摧毀。

北榮導入5年 完成近200人次治療

目前臨床常使用的放射性核種為鎦-177（Lu-177），具有適中的放射距離與能量，可有效攻擊腫瘤，同時降低周邊正常組織受損風險。

相較傳統化療或放療，RLT副作用相對較少，常見症狀包括輕微疲倦、口乾、噁心或血球下降，多數可透過監測控制。

69歲吳先生21年前確診攝護腺癌，病理分期已達第3至第4期，歷經手術、藥物等治療後，病情仍持續惡化，甚至出現多處骨轉移。醫療團隊評估後，安排接受Lu-177-PSMA放射性配體治療。

他表示，接受2次療程、經過一年左右，腫瘤活性明顯下降，PSA從0.297降至0.006，幾乎接近測不到。相較過去治療期間出現暈眩、體力衰退等副作用，這次治療過程幾乎沒有明顯不適。

另一名52歲許小姐罹患較少見的神經內分泌腫瘤，癌細胞已轉移至肝臟。她過去接受多次動脈栓塞及多線藥物治療，但病情始終控制不佳，後來成為台灣首位接受RLT治療的神經內分泌腫瘤患者，自2021年治療至今病情穩定。

不過，RLT目前仍屬高價自費療程。副院長李偉強表示，標準治療約需4至6次，每次費用約80萬元，完整療程最高恐達480萬元。主要是相關放射性藥物多仰賴歐洲進口，且核藥具有半衰期與冷鏈保存限制，製造與運輸成本較高等原因所致。

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