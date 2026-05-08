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孩子過動狂吞魚油？ 醫：沒缺Omega-3 吃多未必有效

2026/05/08 05:30
孩子過動狂吞魚油？ 醫：沒缺Omega-3 吃多未必有效

▲ADHD不是教養問題，而是大腦調節功能失衡；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

孩子過動狂吞魚油？ 醫：沒缺Omega-3 吃多未必有效

▲孩子上課坐不住、容易分心，令家長和老師都很擔心且困擾；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

孩子上課坐不住、容易分心，不少家長會讓孩子吞魚油，希望能改善注意力不足過動症（ADHD）症狀。不過，醫師提醒，魚油並非對所有ADHD孩子都有效，關鍵在於孩子體內是否真的缺乏Omega-3。若本身並不缺乏，即使補充再多，也未必有效。

周伯翰身心醫學診所醫師鄭佳益指出，門診中常見家長在孩子確診ADHD後，上網搜尋各種營養補充品，希望以「自然方式」改善症狀，但有些孩子吃了幾個月魚油後，專注力與衝動控制仍未明顯進步，家長才進一步求助身心科門診。

鄭佳益表示，ADHD並非孩子故意調皮，也不是教養問題，而是神經發展疾病，核心問題在於大腦前額葉皮質的神經傳導物質調節失衡，特別是多巴胺與正腎上腺素運作效率不足，導致孩子難以維持專注、控制衝動。

先檢測體內Omega-3濃度 再評估是否需要補充

他以「高鐵行控中心」比喻，前額葉皮質是行控中心的「總指揮官」，負責下達指令（專注）與踩煞車（克制衝動）。而多巴胺等神經傳導物質是總指揮官手上的電路訊號。在ADHD孩子的大腦裡，指揮官很努力，但電路常常沒電或斷訊，指令傳不出去，鐵軌上的列車自然就會橫衝直撞（過動、衝動），或偏離軌道（分心）。

鄭佳益指出，根據2023年《Cochrane Review》（考科藍系統性文獻回顧），補充多元不飽和脂肪酸（Omega-3）對改善ADHD的分心與過動症狀，與安慰劑相比，並無顯著差異，目前仍不足以作為常規治療方式。

他表示，並非所有ADHD孩子都缺乏Omega-3。中國醫藥大學團隊研究也發現，缺乏Omega-3的孩子補充後，專注力可能改善，但若本身不缺乏，效果就不明顯，因此建議家長可先檢測孩子體內Omega-3濃度，再評估是否需要補充。

鄭佳益強調，目前國際治療指引仍建議，ADHD主要治療方式為藥物搭配行為治療。藥物可協助修復大腦訊號傳遞，再配合情緒調節、時間管理與正向教養等行為治療，才能達到較好的改善效果。

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