母捐200公分小腸 短腸症男童重返校園

▲亞東醫院表示，亞東累積完成38例腦死大愛捐贈小腸移植，並已於今年2月完成活體小腸移植臨床人體試驗。 （亞東醫院提供）

記者黃子暘／新北報導

▲香港甘姓男童日前跨海來台接受活體小腸移植手術，已順利恢復健康，與母親及亞東副院長陳芸合影。 （亞東醫院提供）

國內每年約有100多名因短腸症或先天疾病導致腸衰竭患者，需長期依賴全靜脈營養（TPN）維生，約每日18小時，並且容易併發敗血症與肝衰竭。亞東醫院在2007年完成第一例小腸移植手術後，今年2月再度完成「活體小腸移植」臨床人體試驗，協助1歲與10歲兒童進行移植，為兒童與高危險族群患者提供治療新選項。

▲因短腸症或先天疾病導致腸衰竭患者，需長期依賴全靜脈營養（TPN）維生；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

亞東醫院活體小腸移植成功

亞東醫院指出，來自香港的11歲甘姓男童，曾因短腸症併發嚴重肝病，自幼便長期進出醫院，母親為協助孩子脫離疾病限制，毅然決然帶他跨海來台接受治療，她也捐出200公分小腸給兒子，男童術後雖一度面臨感染挑戰，經醫療團隊照護後順利恢復，孩子已重返校園。

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另一位是41歲楊小姐，因短腸症候群，長期依賴靜脈營養，並反覆感染，影響生活品質，妹妹決定捐出150公分小腸，協助姊姊重建生活，楊小姐術後已成功脫離導管治療，並逐步恢復正常飲食，姊妹也重新回到可以共同用餐、分享日常的生活。

兒童與高危險族群患者新選項

「當靜脈營養從救命工具變成生命風險，小腸移植就成為病人的最後希望」，亞東醫院副院長暨計畫主持人、小兒外科醫師陳芸指出，小腸是重要免疫器官，因排斥反應強烈且感染風險高，全球僅約60餘家醫學中心具備相關手術能力，而大愛器官捐贈來源有限，有6成多等候者是5歲以下幼童，死亡風險高，院方自2021年啟動活體小腸移植臨床試驗，如今達成受贈者、捐贈者及移植物存活率均100%、腸道功能成功重建促使受贈者脫離TPN、突破兒童治療瓶頸，成功協助1歲與10歲兒童完成移植，為兒童與高危險族群患者提供治療新選項。

院長邱冠明說，亞東累積完成38例腦死大愛捐贈小腸移植，並已於今年2月完成活體小腸移植（目前為自費手術）臨床人體試驗，都是靠外科醫師技術與跨團隊照護，建構完善的「腸衰竭整合照護模式」。

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