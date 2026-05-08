自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

母捐200公分小腸 短腸症男童重返校園

2026/05/08 05:30
母捐200公分小腸 短腸症男童重返校園

▲亞東醫院表示，亞東累積完成38例腦死大愛捐贈小腸移植，並已於今年2月完成活體小腸移植臨床人體試驗。 （亞東醫院提供）

記者黃子暘／新北報導

母捐200公分小腸 短腸症男童重返校園

▲香港甘姓男童日前跨海來台接受活體小腸移植手術，已順利恢復健康，與母親及亞東副院長陳芸合影。 （亞東醫院提供）

國內每年約有100多名因短腸症或先天疾病導致腸衰竭患者，需長期依賴全靜脈營養（TPN）維生，約每日18小時，並且容易併發敗血症與肝衰竭。亞東醫院在2007年完成第一例小腸移植手術後，今年2月再度完成「活體小腸移植」臨床人體試驗，協助1歲與10歲兒童進行移植，為兒童與高危險族群患者提供治療新選項。

母捐200公分小腸 短腸症男童重返校園

▲因短腸症或先天疾病導致腸衰竭患者，需長期依賴全靜脈營養（TPN）維生；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

亞東醫院活體小腸移植成功

亞東醫院指出，來自香港的11歲甘姓男童，曾因短腸症併發嚴重肝病，自幼便長期進出醫院，母親為協助孩子脫離疾病限制，毅然決然帶他跨海來台接受治療，她也捐出200公分小腸給兒子，男童術後雖一度面臨感染挑戰，經醫療團隊照護後順利恢復，孩子已重返校園。

另一位是41歲楊小姐，因短腸症候群，長期依賴靜脈營養，並反覆感染，影響生活品質，妹妹決定捐出150公分小腸，協助姊姊重建生活，楊小姐術後已成功脫離導管治療，並逐步恢復正常飲食，姊妹也重新回到可以共同用餐、分享日常的生活。

兒童與高危險族群患者新選項

「當靜脈營養從救命工具變成生命風險，小腸移植就成為病人的最後希望」，亞東醫院副院長暨計畫主持人、小兒外科醫師陳芸指出，小腸是重要免疫器官，因排斥反應強烈且感染風險高，全球僅約60餘家醫學中心具備相關手術能力，而大愛器官捐贈來源有限，有6成多等候者是5歲以下幼童，死亡風險高，院方自2021年啟動活體小腸移植臨床試驗，如今達成受贈者、捐贈者及移植物存活率均100%、腸道功能成功重建促使受贈者脫離TPN、突破兒童治療瓶頸，成功協助1歲與10歲兒童完成移植，為兒童與高危險族群患者提供治療新選項。

院長邱冠明說，亞東累積完成38例腦死大愛捐贈小腸移植，並已於今年2月完成活體小腸移植（目前為自費手術）臨床人體試驗，都是靠外科醫師技術與跨團隊照護，建構完善的「腸衰竭整合照護模式」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中